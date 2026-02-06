Se confirmaron estas ausencias en el roster de Venezuela para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales
Finalmente, la selección de Venezuela hizo público su roster oficial de cara al Clásico Mundial de 2026, en un equipo que luce bien equilibrado a pesar de que se confirmaron las ausencias que se preveían.
Entre los nombres, hay varios que se ganaron un llamado gracias a su participación en la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, principalmente algunos lanzadores. Las ausencias más llamativas, son las de José Altuve, Anthony Santander y Robert Suárez.
Este es el roster de Venezuela para el Clásico Mundial:
Receptores:
- William Contreras
- Salvador Pérez
Infielders:
- Luis Arráez
- Willson Contreras
- Maikel García
- Ezequiel Tovar
- Andrés Giménez
- Eugenio Suárez
- Gleyber Torres
- Javier Sanoja.
Jardineros:
- Wilyer Abreu
- Ronald Acuña Jr.
- Jackson Chourio
Lanzadores:
- Pablo López
- Ranger Suárez
- Eduard Bazardo Yoendrys Gómez
- Germán Márquez
- Daniel Palencia
- José Alvarado
- Oddanier Mosquera
- Ricardo Sánchez
- Emanuel De Jesús
- Ángel Zerpa
- José Buttó
- Carlos Guzmán
- Andrés Machado
- Keider Montero
- Antonio Senzatela
- Eduardo Rodríguez.
Lanzadores reservas:
- Christian Suárez
- Jesús Luzardo
- Luinder Ávila
- Jhonathan Díaz
- José Álvarez
- Darwinzon Hernández.
