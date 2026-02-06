Se confirmaron estas ausencias en el roster de Venezuela para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente, la selección de Venezuela hizo público su roster oficial de cara al Clásico Mundial de 2026, en un equipo que luce bien equilibrado a pesar de que se confirmaron las ausencias que se preveían.

Entre los nombres, hay varios que se ganaron un llamado gracias a su participación en la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, principalmente algunos lanzadores. Las ausencias más llamativas, son las de José Altuve, Anthony Santander y Robert Suárez.

Este es el roster de Venezuela para el Clásico Mundial:

Receptores:

William Contreras

Salvador Pérez

Infielders:

Luis Arráez

Willson Contreras

Maikel García

Ezequiel Tovar

Andrés Giménez

Eugenio Suárez

Gleyber Torres

Javier Sanoja.

Jardineros:

Wilyer Abreu

Ronald Acuña Jr.

Jackson Chourio

Lanzadores:

Pablo López

Ranger Suárez

Eduard Bazardo Yoendrys Gómez

Germán Márquez

Daniel Palencia

José Alvarado

Oddanier Mosquera

Ricardo Sánchez

Emanuel De Jesús

Ángel Zerpa

José Buttó

Carlos Guzmán

Andrés Machado

Keider Montero

Antonio Senzatela

Eduardo Rodríguez.

Lanzadores reservas: