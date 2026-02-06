CLASICO MUNDIAL

Se confirmaron estas ausencias en el roster de Venezuela para el Clásico Mundial

Algunos nombres que participaron en la LVBP serán parte del roster 

Por

Neyken Vegas
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 08:52 pm
Finalmente, la selección de Venezuela hizo público su roster oficial de cara al Clásico Mundial de 2026, en un equipo que luce bien equilibrado a pesar de que se confirmaron las ausencias que se preveían.

Entre los nombres, hay varios que se ganaron un llamado gracias a su participación en la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, principalmente algunos lanzadores. Las ausencias más llamativas, son las de José Altuve, Anthony Santander y Robert Suárez.

Este es el roster de Venezuela para el Clásico Mundial:

Receptores:

  • William Contreras 
  • Salvador Pérez 

Infielders:

  • Luis Arráez 
  • Willson Contreras 
  • Maikel García 
  • Ezequiel Tovar 
  • Andrés Giménez 
  • Eugenio Suárez 
  • Gleyber Torres
  • Javier Sanoja.

Jardineros:

  • Wilyer Abreu 
  • Ronald Acuña Jr.
  • Jackson Chourio 

Lanzadores:

  • Pablo López 
  • Ranger Suárez 
  • Eduard Bazardo Yoendrys Gómez 
  • Germán Márquez 
  • Daniel Palencia 
  • José Alvarado 
  • Oddanier Mosquera
  • Ricardo Sánchez 
  • Emanuel De Jesús 
  • Ángel Zerpa
  • José Buttó
  • Carlos Guzmán 
  • Andrés Machado 
  • Keider Montero 
  • Antonio Senzatela 
  • Eduardo Rodríguez.

Lanzadores reservas:

  • Christian Suárez 
  • Jesús Luzardo 
  • Luinder Ávila 
  • Jhonathan Díaz 
  • José Álvarez 
  • Darwinzon Hernández.

 

