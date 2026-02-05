Como ajustó esta yegua esta lista para llevarse la Condicional Especial en La Rinconada

Faltan apenas días para presentar la reunión06, en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 11 competencias que incluye una condicional especial para yeguas nacionales e importados en recorrido de 1.600 metros y que es parte del juego del 5y6 nacional.
La décima carrera, quinta válida se disputará la mencionada condicional especial con un premio a repartir adicional especial de $42.250, pautada para la 5:10pm.
She A Baddie: Condicional Especial R06 La Rinconada
Entre los inscritas se encuentra presente She A Baddie (número 7), será montada por el actual líder del meeting Robert Capriles y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud “Yellowstone”.
Esta castaña de cinco años, se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica y es un producto de World of Trouble en With Herself que en La Rinconada tiene campaña de ocho actuaciones para tes triunfos.
Esta importada en sus dos más recientes viene de perderse con la superior Steady pero especialmente la última arribó tercera a solo cuatro cuerpos y medio de la ganadora antes mencionada de origen chileno.
Ajuste: 5y6 La Rinconada
El día miércoles 04 de febrero, la presentada por Uzcategui trabajó: 15,2 28,1 40,4 (600 metros) (EP) 53,2 2P 66,1 4P 81,4/ 100,1// muy cómoda y bien al final con remate de 12,3 con Franklin Puello, publicado por la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Favoritos para la Condicional Especial: Ejemplares
- Eterna Amanda: La doble coronada del efectivo preparador Riccardo D'Angelo retorna a la acción con una base de entrenamientos impecable. Para este compromiso, la yegua se medirá en el recorrido de los 1.600 metros, distancia en la cual posee experiencia probada. Tras su actuación previa, este domingo buscará el desquite y surge como una enemiga de sumo cuidado para sus rivales.
- Princesa Manuela: Esta ganadora selectiva retorna a la acción tras un prolongado descanso de 203 días. A pesar de la inactividad, el equipo de su caballeriza ejecutó una preparación impecable para asegurar un regreso triunfal. La calidad que atesora, sumada al óptimo estado físico que exhibe en sus ajustes, la posiciona como una firme aspirante al éxito este domingo