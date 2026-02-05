Como ajustó esta yegua esta lista para llevarse la Condicional Especial en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Faltan apenas días para presentar la reunión06, en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 11 competencias que incluye una condicional especial para yeguas nacionales e importados en recorrido de 1.600 metros y que es parte del juego del 5y6 nacional.

La décima carrera, quinta válida se disputará la mencionada condicional especial con un premio a repartir adicional especial de $42.250, pautada para la 5:10pm.

She A Baddie: Condicional Especial R06 La Rinconada

Entre los inscritas se encuentra presente She A Baddie (número 7), será montada por el actual líder del meeting Robert Capriles y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud “Yellowstone”.

Esta castaña de cinco años, se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica y es un producto de World of Trouble en With Herself que en La Rinconada tiene campaña de ocho actuaciones para tes triunfos.

Esta importada en sus dos más recientes viene de perderse con la superior Steady pero especialmente la última arribó tercera a solo cuatro cuerpos y medio de la ganadora antes mencionada de origen chileno.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 04 de febrero, la presentada por Uzcategui trabajó: 15,2 28,1 40,4 (600 metros) (EP) 53,2 2P 66,1 4P 81,4/ 100,1// muy cómoda y bien al final con remate de 12,3 con Franklin Puello, publicado por la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la Condicional Especial: Ejemplares