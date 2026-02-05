Farándula

Luciano D'Alessandro confirmado en importante reality ¡Qué éxito!

El criollo comenzó las grabaciones de un reality con mucha emoción y ganas de llevarse la victoria 

Elvis González
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 10:56 am
Luciano D’Alessandro / Cortesía
El actor venezolano Luciano D’Alessandro confirmó en sus redes sociales que se integra al popular proyecto Master Chef Celebrity. A través de las redes sociales el artista aseveró que comenzaron las grabaciones en los fogones más importante de Colombia.

Gran momento para Luciano

El criollo se mostró muy sonriente en el set de grabación teniendo un delantal blanco con su nombre, su exclusivo camerino y con los compañeros que compite por el jugoso premio de 200 millones de pesos.

Luciano que ha vivido grandes proyectos en el vecino país, tiene la fe que ganará el reality gastronómico, cuya octava temporada conduce Claudia Bahamón.

“Se viene esto”, escribió en Instagram, por la emoción de comenzar las grabaciones del show, que aún no tiene fecha oficial de estreno. Medios colombianos afirman que podría ser para el mes de junio.

Los mensajes en apoyo al modelo no se hicieron esperar de Norkys Batista, Dayra Lambis, Julián Gil, Carmen Julia Alvaréz, Viviana Gibelli y su gran amor, María Alejandra Requena, quien escribió: “Me encanta, te irá super bien mi vida. Cocinas muy rico tienes sazón y sabor”.

Otros participantes

El venezolano se estará enfrentando a otras figuras importantes del espectáculo colombiano como Emiro Navarro, Sebastián Villalobos, Martha Restrepo, Pautips, entre otros.

