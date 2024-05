¡Muchacho! La foto de Luciano D’Alessandro con la que tendrás sueños eróticos

Si hablamos de galanes venezolanos, uno de los que encabeza la lista es el actor Luciano D’Alessandro, quien desde su debut en la televisión por allá en el año 2001 ha cautivado a las mujeres no solo de nuestro país sino fuera de él. Hoy, el galán de novelas tiene 47 años y luce mejor que nunca, tal como pudimos evidenciar en su reciente fotografía.

Desafiando las reglas de Instagram, el criollo publicó una foto como Dios lo trajo al mundo, la cual fue tomada por su esposa, la periodista venezolana María Alejandra Requena. “Durmiendo con la Paparazzi”, escribió el oriental junto a la fotografía que lo muestra de espalda, en un balcón que da hacia la playa.

La imagen nos deja claro que el actor aún conserva todo en su lugar y los años definitivamente no han pasado por él. Y todo ha sido gracias a su buena genética, pues aunque eventualmente ha mostrado cómo se ejercita, no es constante con los procedimientos para cuidar su cuerpo, lo que ya está más que claro que no le hace falta.

“Pues si, durmiendo con la Paparazzi. Que buena vista vale”, escribió Requena. Entre otros comentarios podemos conseguir: “Wowwwww Jajajjajajaja llamen a los bomberos”, “Juro que no quería ver @requenaoficial”, “Yo seré directa , que lindas n@lgs”, “Juro que no quería hacer ZOOM”, “Pensamos que por un lado está bien, y por el otro también”, “Hoy conoci la envidia”.

María Alejandra es la gran afortunada

La relación de Mariale y Luciano inició en el año 2020, en medio de la pandemia que atacó al mundo. Pasaron 12 años para que los artistas volvieran a reencontrarse, sin imaginar que en ese momento nacería el amor que los uniría para todas sus vidas (esperemos sea así). Todo sucedió cuando Requena se comunicó con el actor para pedirle ayuda en Bogotá.

Desde ese momento, Luciano confiesa que no pudo sacarla de su cabeza y comenzaron a hablar mucho más. Posteriormente, coordinaron una cita y confiesan que, pasaron casi toda la noche conversando, lo que resultó ser mágico para ambos.

“Llegó un momento, previo a Luciano, donde dije que quería volver a ser feliz, reconciliarme conmigo, con la vida y con Dios”, relató Requena refiriéndose al hermoso romance que actualmente vive con D’Alessandro.

El 14 de mayo de 2022, los venezolanos decidieron unir sus vidas y se casaron en una paradisíaca isla de Cartagena de Indias, en Colombia, en la que estuvieron acompañados por sus seres queridos, pues decidieron que fuera una ceremonia bastante privada. “Un día mágico que marcó el inicio de una nueva etapa de amor”, fueron las palabras de la comunicadora.