Venezolano Jesús Atencio deslumbra en el Florida Open Pool Championship 2025

El venezolano Jesús Atencio ha sorprendido a propios y extraños durante el torneo de billar el Florida Open Pool Championship que se realiza en el Caribe Royale Resort de la ciudad de Orlando (Estados Unidos) desde el 5 al 10 de agosto, debido a que eliminó a varias leyendas del deporte.

Camino a reescribir la historia el billar venezolano

El pasado 6 de agosto, Atencio dio la primera campanada del torneo en Florida, al eliminar al ruso Fedor Gorst, nada y nada menos que actual número uno del ranking mundial, por marcador de 9-7. Ese mismo día, también derrotó a otra leyenda del pool, el estadounidense Earl Strickland, cinco veces campeón del Abierto de EE.UU.

El venezolano continuó su racha ganadora y aplastó con al vietnamita Luong Duc Thien por marcador de 10-1, lo que le permitió avanzar a la ronda de 64 del torneo.

Luego superó al neerlandés Yannick Pongers por 10-7 y avanzó a los octavos de final. En esta fase espera enfrentarse al canadiense John Morra.

Cómo se disputa este torneo

El Florida Open Pool Championship 2025 forma parte del World Nineball Tour de Matchroom Pool y se disputa con el formato "race-to": primero a 9 racks en rondas iniciales, luego a 10 en las fases eliminatorias, y finalizando con "race-to-11" en semifinales y "race-to-13" en la gran final.

El campeón del torneo recibirá un premio de 40.000 dólares, el subcampeón 16.000, los semifinalistas 10.000. Además, los jugadores que alcancen los cuartos de final recibirán 7.000 USD, los octavos de final 4.000 USD, los dieciseisavos de final 2.000 USD y los treintaidosavos de final 1.000 USD.