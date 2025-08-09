En busca de un sueño: Con estos ejemplares José Sánchez podría conseguir su primera victoria el domingo en la R30 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador profesional José Sánchez tuvo la oportunidad de conversar en entrevista para Meridiano Web este viernes 08 de agosto sobre sus tres ejemplares presentados para la trigésima reunión a celebrarse celebra este domingo 10 de agosto en el hipódromo La Rinconada.

Es muy importante acotar que Sánchez es un preparador que lleva mucha disciplina, mucha constancia y no desiste en su empeño por alcanzar su primera victoria en la arena de Coche.

Es por ello que, la jornada del día domingo le brinda oportunamente, a través de, estos tres ejemplares inscritos. Solo faltaría que este joven trainer vez consolidado su sueño hecho realidad.

José, un saludo para ti y estamos agradecidos por la entrevista que vamos a hacerte para conversar de tus tres presentados. Tu primer compromiso es con un caballo que repite la monta del “Duro de Pasar” José Gilberto Hernández y se trata de Aptitud.

-Un caballo que ha mejorado bastante. La carrera está un poco más puesta por lo que va a estar decidiendo.

Para la segunda válida para el 5y6 Nacional presenta al ejemplar Navegante, otro que también será conducido por José Gilberto Hernández y en última llegó tercero a cinco cuerpos de Chon Brady.

-Es un caballo que viene acercándose entre los primeros y está carrera también estará decidiendo.

Finalizas en la tercera válida con la yegua Paula del Carmen que se estrena en tu cuadra.

-A pesar que la yegua es seisañera va con el lote de cincoañeras. Anda muy bien y estará decidiendo esta válida.

De parte del equipo de Meridiano Web les deseamos muchos éxitos y mucha bendiciones a este joven preparador para la búsqueda de su primera victoria en el principal óvalo venezolano.