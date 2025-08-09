Talento y oportunidad: Estas son las montas de Winder Véliz para el 5y6 dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El joven jinete aprendiz Winder Véliz se ha convertido en el más favorito por la afición hípica y es que desde su llegada al hipódromo La Rinconada se ha preocupado por darse a conocer al público caraqueño aun cuando se mantiene en campaña en el Hipódromo Nacional de Valencia, este jockey paso a paso se ha ganado en el corazón de la afición hípica venezolana.

Winder Véliz: Montas 5y6 R30 Talento Oportunidad La Rinconada Datos Hípicos

En esta ocasión el equipo de Meridiano Web siempre consecuente y presente en las actividades de los entrenamientos de purasangres de carrera, aprovechó luego de hacer una pausa de conceder la entrevista a fin de conocer los detalles más precisos de sus compromisos de montas.

Cabe mencionar que Véliz lleva ocho montas para la reunión dominical número 30 en la arena caraqueña, de las cuales, conversamos específicamente de las montas para el programa del 5y6 Nacional y estas fueron sus declaraciones.

Saludos Winder, una vez más gracias por permitirnos entrevistarte aun cuando estás de descanso, pero te observamos muy activo en la pista en los trabajos con los ejemplares. Ocho compromisos, de los cuales vamos a hablar de las montas para el 5y6. Inicia en la primera válida con la yegua Waya Waya.

-Es una yegua que galopa a diario. La ajusté y está muy bien en cancha, por lo que estará decidiendo la carrera.

Tu siguiente compromiso es en la tercera válida con otra yegua: Kiss Cocoa que repites la monta por segunda ocasión y en su última llegó segunda.

-Esta yegua viene de hacer una carrera conmigo. Tiene un buen concepto y también estará decidiendo está competencia.

Para la cuarta válida tendrás nuevamente la conducción de la seisañera Mi Catira Emma entrenada por Rohendy Gámez.

-Esta yegua la venimos trabajando diariamente. Se siente muy bien, y con el favor de Dios estará haciendo un buen espectáculo en esta carrera.

Forty Time es un caballo con el que tendrás el compromiso de montarlo por primera vez en la quinta válida bajo el entrenamiento de Aldo Traversa.

-No he tenido la oportunidad de galopar a este caballo, pero sí lo he observado. Su galopador de costumbre me ha comentado que anda muy bien en cancha y con este ejemplar estaremos haciendo un buen espectáculo.

Para cerrar con broche de oro tus compromisos Winder, en la conocida carrera de los acumulados del juego de las mayorías estará sobre los estribos de la yegua Furia de Aldo Traversa.

-Una yegua que vengo de correrla también. El Stud Excelso me vuelve a dar la oportunidad. Con ella vengo de llegar segunda, tremenda carrera. Para mi estará decidiendo en esta última válida.

Para finalizar la entrevista el joven Véliz transmitió estás palabras: Quiero agradecer a toda esta afición por apoyarnos día a día aquí en el Hipódromo Internacional La Rinconada y les deseo suerte para este domingo.