Premier League: Rayan Cherki se convierte en el salvador del Manchester City

En una exhibición de talento individual cuando más se le necesitaba, Rayan Cherki se convirtió en el salvador del Manchester City, liderando la victoria por 1-2 frente al Nottingham Forest. Con este resultado, el conjunto de Pep Guardiola encadena su sexta victoria consecutiva y presiona al Arsenal en la lucha directa por el liderato de la Premier League.

Un primer tiempo de bloqueo táctico

El encuentro en el City Ground comenzó como un auténtico dolor de cabeza para los visitantes. El Nottingham Forest, fiel al estilo rocoso y defensivo de su técnico Sean Dyche, logró neutralizar por completo la ofensiva "citizen" durante los primeros 45 minutos. El dato fue demoledor: al descanso, ningún equipo había logrado disparar a portería, reflejando un duelo de alta tensión pero escasa claridad en las áreas.

Cherki rompe el muro de Dyche

Tras el paso por vestuarios, la charla de Guardiola surtió efecto inmediato. Apenas dos minutos después de la reanudación, Cherki rompió las líneas defensivas con una asistencia precisa para Tijani Reijnders, quien definió con maestría en un mano a mano para abrir el marcador. Con este pase, el francés igualó a Bruno Fernandes en la tabla de máximos asistentes de la liga.

Sin embargo, la alegría fue efímera. Al minuto 53, el Forest hizo gala de su mejor arma, el contragolpe, culminado por Omari Hutchinson tras una transición liderada por Morgan Gibbs-White. El empate devolvió la incertidumbre al City, que incluso sufrió ante las llegadas de Neco Williams y el buen juego de Elliot Anderson en la medular.

El golpe final y el liderato provisional

Cuando el partido parecía destinado al empate, apareció nuevamente la figura del encuentro. En el minuto 83, tras un saque de esquina de Phil Foden prolongado por Josko Gvardiol, Cherki conectó un derechazo inapelable para sentenciar el 1-2 definitivo.

Esta actuación no solo ratifica el gran momento del joven francés, sino que respalda la apuesta de Pep Guardiola, quien recientemente había solicitado públicamente paciencia y confianza hacia el jugador. Con estos tres puntos, el City alcanza su mejor racha de la temporada y duerme como líder provisional de la Premier League, a la espera de lo que haga el Arsenal en su respectivo encuentro.

Ficha técnica:

1.- Nottingham Forest: John Victor; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Nicolás Domínguez (Awoniyi, min. 87); Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi (Bakwa, min. 92); e Igor Jesus.

2.- Manchester City: Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Nico González, Reijnders (Savinho, min. 73); Cherki (Aké, min. 89), Foden y Haaland.

Goles: 0-1, min. 48. Rijnders; 1-1, min. 54: Hutchinson; 1-2, min. 83: Cherki.



