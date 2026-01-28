MLB: Ranger Suárez ya comienza su preparación para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de los Medias Rojas de Boston pueden estar bastante entusiasmados con la actitud de Ranger Suárez hacia la temporada 2026. Faltando pocas semanas para que abra el campamento de su nueva organización, el lanzador venezolano está en estas instalaciones, en el que claramente sirve para mandar un mensaje y demostrar su compromiso de dar lo mejor de sí en este primer año con este uniforme.

El zurdo de 30 años busca afinar detalles tanto para la campaña 2026 como para su participación con la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol, si se llega a oficializar su presencia en el roster de su país de cara a lo que será una nueva cita mundialista.

Ranger Suárez – Medias Rojas de Boston

El serpentinero es una de las grandes apuestas de los Medias Rojas tras firmar un contrato de 130 millones de dólares por los próximos cinco años. Además, el acuerdo lo convierte en el lanzador venezolano con el salario anual más alto registrado hasta ahora.

En la campaña 2025, realizó 26 aperturas, récord de 12 ganados y ocho perdidos, seguido de 157.1 innings lanzados, 57 carreras permitidas, 38 boletos, 151 ponches, 4.7 de WAR y efectividad de 3.20.

Dentro del cuerpo técnico existe la expectativa de que el venezolano tenga un rol clave en la rotación abridora, y no es para menos, ya que el objetivo de su firma es darle más profundidad al cuerpo de inicialistas.

Finalmente, más allá de los números, la organización valora su mentalidad y su entrega. Sin duda alguna, Ranger Suárez será uno de los temas principales de los Medias Rojas de Boston en una zafra de 2026 en la que esperan volver a competir en la División Este de la Liga Americana.