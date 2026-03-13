Sin Bandera en Venezuela: Conoce la fecha, venta de boletos y lugar para el show

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El dúo musical mexicano Sin Bandera conformado por Leonel García y Noel Schajris, confirman concierto en Venezuela. Los artistas se encontrarán con el público criollo, para deleitarlos con sus más grandes éxitos del pasado.

Sin Bandera en Caracas

A través de Instagram el dúo ha confirmado que pisarán suelo venezolano el 14 de junio en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

“Nos vemos el 14 de junio, en CCCT. Inicio Pre-venta: lunes 16 de marzo 10am hora de Venezuela”, escribieron.

Los artistas volverán como parte de su “Escenas Tour”, en la que visitarán otros países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Panamá y Perú.

La última presentación de los cantantes en Caracas, fue el 29 de abril de 2023 en el Poliedro. Ambos ofrecieron un show monumental y mágico que despertó aplausos, gritos y algunas lágrimas de los presentes en el recinto.

Los intérpretes de "Entra en mi vida", "Que lloro", "Suelta mi mano", "Kilómetros", "Y llegaste tú" y "Qué me alcance la vida", estarán en el país de la mano de la productora TU EVENTO.

Reacciones

La publicación se ha llenado de mansajes de felicitaciones y emoción del público criollo por disfrutar una vez más del talento de Leonel y Noel.

Internautas piden nuevas fechas para el interior del país.

“No me parece, no excluyan al interior del país que un domingo nadie puede hacer el retorno para trabajar”, ha escrito una usuaria.