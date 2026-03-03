Concierto gratuito de Shakira en México deja 10 detenidos: ¿Qué ocurrió?

Suscríbete a nuestros canales

El multitudinario concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México no solo quedará en la memoria de miles por la energía de la colombiano, sino también por algunos incidentes que terminaron en detenciones durante la velada del domingo 1 de marzo de 2026.

El histórico concierto de Shakira

La estrella colombiana cerró en grande su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con un espectáculo gratuito en la histórica Plaza de la Constitución, que reunió aproximadamente 400.00 personas, superando récords previos en la capital azteca.

Desde las primeras horas de la tarde, miles de fanáticos empezaron a ocupar cada rincón de la plancha del Zócalo y sus calles aledañas para corear clásicos como “Hips Don’t Lie”, “La Tortura” o “Antología”, así como sus éxitos más recientes.

La energía del público se mantuvo a lo largo de las más de dos horas de show que se prolongaron hasta entrada la noche.

Arrestos durante el concierto

A pesar de que el evento transcurrió en su mayoría sin contratiempos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX reportó la detención de 10 personas, principalmente por delitos menores aprovechando la gran aglomeración.

Las autoridades informaron que:

Seis individuos , entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por robo de teléfonos celulares a asistentes.

, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por Tres personas fueron arrestadas por posesión de drogas.

fueron arrestadas por Una persona fue detenida por impedir el libre tránsito dentro de las inmediaciones del Zócalo.

Los arrestos ocurrieron en puntos cercanos a la Plaza de la Constitución, como las calles Francisco I. Madero, 20 de noviembre y Venustiano Carranza, donde se concentró la mayor parte de la convivencia masiva.

Además de las detenciones, el operativo de seguridad incluyó la revisión de artículos prohibidos para garantizar la tranquilidad del público y de la propia artista. Entre los objetos retirados estaban botellas de vidrio, latas de cerveza, perfumes, desodorantes en aerosol y paraguas.