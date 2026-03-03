Julio Iglesias demanda a diario español por acusarlo de “abuso sexual”

Suscríbete a nuestros canales

El legendario cantante español, Julio Iglesias, de 82 años, le inyectó más “veneno” a la polémica que lo ha rodeado en los últimos meses al presentar una demanda de conciliación contra el medio español elDiario.es, su director y varios periodistas.

Esto en consecuencia a una investigación periodística que lo acusó de supuestos abusos sexuales. La acción legal fue interpuesta ante un tribunal de Madrid y representa, según su defensa, un paso previo a una querella por injurias con publicidad y calumnias si no se llega a un acuerdo.

Julio Iglesias pone mano dura

La demanda sostiene que el diario digital y otras partes implicadas llevaron a cabo un “montaje periodístico” para desprestigiar su honor y reputación, basándose en denuncias de dos exempleadas que posteriormente fueron archivadas por la Fiscalía española.

Iglesias reclama que se reconozca el daño causado, que se rectifiquen las informaciones y que se retiren los contenidos relacionados, pues, por la vía legal quedó demostrado que hubo falta de competencia jurisdiccional.

Acusaciones periodísticas y su impacto

La controversia comenzó el pasado 13 de enero, cuando elDiario.es, en colaboración con Univisión Noticias, publicó una investigación en la que dos exempleadas del cantante relataban presuntas agresiones y maltratos que habrían ocurrido entre 2021 y años anteriores.

La investigación fue producto de tres años de trabajo periodístico, según los medios. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia presentada el 5 de enero, al considerar que los hechos denunciados ocurrieron fuera de la jurisdicción de los tribunales.

Este archivamiento ha sido uno de los argumentos centrales de la defensa de Iglesias para insistir en que la información difundida no podía darse como probada ni difundirse como si fuera un hecho comprobado judicialmente.

¿Qué exige Julio Iglesias en la demanda?

En la demanda presentada, su equipo legal, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, argumenta que las publicaciones supuestamente vulneraron varios derechos del cantante, como su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a su imagen y a la presunción de inocencia.

El escrito judicial no solo exige una rectificación pública de las informaciones, sino también que elDiario.es se comprometa a no difundir contenido que pueda difamar o denigrar al artista en el futuro y que indemnice al cantante por el perjuicio causado.

Además de los responsables del medio, la demanda incluye a varios de sus principales periodistas y el director del mismo.

Cabe recordar que días atrás, Julio también inició acciones legales similares contra la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por comentarios públicos en los que ella lo calificó como abusador sexual en relación con el mismo caso.