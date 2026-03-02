Cancelan funeral público de Willie Colón por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El funeral público de Willie Colón pautado para el 08 de marzo de 2026 ha sido cancelado, según informaron los familiares a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.

Lamentablemente los fanáticos de la leyenda de la salsa no podrán asistir al último adiós previsto en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett en White Plains, Nueva York. Hace pocos días la familia había publicado el itinerario para quienes deseaban despedir al cantante.

¿Por qué cancelan el funeral público?

De acuerdo al comunicado, la medida se tomó principalmente por seguridad debido a la gran demanda de personas que pensaban asistir al lugar para evitar complicaciones en la logística, protocolo y libre desarrollo del velorio.

“Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de visita para nuestro amado Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos. Familia Colón”, informaron.

El último adiós a Willie Colón

Los servicios funerarios del lunes 09 de marzo siguen en marcha en la Catedral de San Patricio, a partir de las 9:30 am, donde personas allegadas, celebridades y seres queridos se darán cita para dar el último adiós a Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años.

Sin embargo, se detalló que habrá una transmisión en vivo por algún canal de difusión del artista para que ni un alma se quede sin despedirlo.}