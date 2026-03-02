Arrestan a actor estadounidense por homofóbico ¡Escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Shia LaBeouf, de 39 años, vuelve a estar en el centro de la polémica legal tras un nuevo arresto ocurrido el pasado sábado 28 de febrero en Nueva Orleans, relacionado con un altercado violento que sucedió originalmente el 17 de febrero.

La situación reavivó la atención sobre el comportamiento del actor y sus problemas fuera de las cámaras, pues, hay que recordar que, dos semanas antes de este nuevo problema legal, el actor también fue detenido por una pelea callejera.

El altercado con el actor estadounidense

El conflicto se produjo en la madrugada del 17 de febrero de 2026 cerca del Royal Street Inn & Bar en el Barrio Francés, durante las festividades del Mardi Gras.

Según informes policiales, LaBeouf fue sacado del bar por seguridad, pero regresó y se volvió agresivo, supuestamente golpeando a varias personas y gritando insultos que, fueron considerados homofóbicos.

Ese mismo día, el actor fue arrestado por dos cargos de agresión simple y posteriormente liberado bajo reconocimiento personal. Más tarde se difundieron videos y testimonios que mostraban al actor en medio de la multitud, incluso bajando a la calle después de su arresto.

Nueva orden de arresto

El pasado 28 de febrero, las autoridades emitieron una nueva orden de arresto relacionada a aquel altercado, acusando a Shia de un cargo adicional de agresión. Ante esta orden, el actor se presentó voluntariamente ante la policía.

En este procedimiento, fue nuevamente llevado a la cárcel de Orleans Parish, donde pagó una fianza de 5.000 dólares para quedar en libertad mientras continúa el proceso judicial. Esta segunda captura se suma a los cargos existentes por presuntos golpes y uso del lenguaje ofensivo.

¿Qué dijo LaBeouf?

En una reciente entrevista con Channel, el actor y director se refirió al problema y ofreció una explicación. Aunque reconoció que su comportamiento “fue una mie$d@” y que debe enfrentarlo, también afirmó que su agresividad surgió después de un inconveniente con tres hombres.

“Seré honesto contigo, los grandes gays me asustan. Cuando me siento solo y tres chicos gay están a mi lado y me tocan la pierna, tengo miedo. Lo siento. Si eso es homofóbico, entonces lo soy”, admitió.

Sus comentarios han sido calificados como homofóbicos por críticos y medios, reavivando el debate sobre la conducta del actor fuera del ámbito profesional.