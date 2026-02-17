Le propinan fuerte golpiza al actor de “Transformers” y termina arrestado

Suscríbete a nuestros canales

El actor Shia LaBeouf de 39 años fue arrestado en la madrugada de este martes 17 de febrero bajo dos cargos de agresión simple, luego de una fuerte golpiza que le propinaron durante el Mardi Gras en Nueva Orleans.

Fue en las afueras de una bar en el Barrio Francés de la ciudad que se produjo una riña entre el actor de “Transformers” y varios sujetos no identidicados. Debido al incidente LaBeouf fue atendido por paramédicos antes que llegaran los funcionarios.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva Orleans acudieron al sitio tras un llamado por disturbios en la zona, llevándose detenido a Shia LaBeouf. Según un comunicado de The Mirror US “se estaba volviendo cada vez más agresivo en un negocio de Royal Street".

Minutos antes del enfrentamiento, el actor fue echado del local y acompañado por personal de seguridad, se presume que el altercado con los hombres inició dentro del mismo.

Antes de su arresto, una camarera anónima le dijo al Hollywood Reporter que cuando lo atendió el jueves anterior, declaró: "¡Está aterrorizando a la ciudad!".

Antecedentes problemáticos

A lo largo de su carrera en Hollywood, el actor se ha enfrentado a la opinión pública tras antecedentes legales relacionados con arrestos por conducta desordenada, ebriedad pública y agresiones menores, así como demandas civiles por abuso.

Los incidentes más relevantes ocurrieron entre 2006 y 2007, en su mayoría relacionados a problemas de bebidas alcohólicas.

De igual manera enfrentó una orden de arresto por no comparecer a corte tras fumar en un lugar prohibido. Ese mismo año, fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol tras un accidente, pero no resultó culpable.