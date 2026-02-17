Fátima Bosch aclara su situación de salud tras desmayarse en Ecuador

Suscríbete a nuestros canales

Mientras disfrutaba de un importante evento en Ecuador el pasado 15 de febrero, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, vivió un episodio preocupante cuando se encontraba sobre una carroza a propósito del Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato.

El incidente, grabado en video, se volvió tendencia en redes sociales y preocupó a quienes apoyan a la reina de belleza mexicana, quien no logró recuperarse al momento del pequeño desmayo que sufrió.

Fátima Bosch no pudo contenerse

La Fiesta de la Fruta y de las Flores, que se realiza cada año en la región interandina ecuatoriana, es una de las celebraciones culturales más importantes del país, combinando coloridos carros alegóricos, música y tradiciones populares.

En su edición de 2026, la presencia de Fátima Bosch despertó gran expectativa y durante el recorrido, la mexicana saludaba con entusiasmo a miles de asistentes desde lo alto de un carro alegórico decorado con motivos florales cuando, de pronto, mostró señales de malestar.

De acuerdo a los videos difundidos, se aprecia a Bosch perdiendo fuerzas y, pese a intentar sujetarse de la estructura para mantener el equilibrio, terminó cayendo de rodillas frente a la multitud. De inmediato, su equipo se acercó para asistirla y todos la aplaudieron para darle ánimos.

Miss Universo 2025 responde

Tras lo sucedido, la joven azteca utilizó sus redes sociales para tranquilizar a quienes habían mostrado preocupación. En un mensaje dirigido a sus fans, expresó su gratitud por las muestras de cariño y aclaró las causas del desvanecimiento.

La modelo aseguró que, se trató de un episodio momentáneo derivado del agotamiento, descartando complicaciones mayores. También confirmó que su estado de salud es estable y que continuará con los compromisos programados en su agenda internacional.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas. El desvanecimiento fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continuaré con mis actividades con responsabilidad”, compartió la Miss Universo en su mensaje.

Algunos medios locales han sugerido que la altitud de Ambato, que supera los 2.500 metros sobre el nivel del mar, podría haber influido en el malestar de Bosch, un factor que en personas no acostumbradas puede provocar síntomas como mareo o falta de aire.

A pesar de este susto, Fátima Bosch siguió adelante con su visita oficial a Ecuador, participando en otras actividades públicas programadas y manteniendo un contacto cercano con sus seguidores locales e internacionales.