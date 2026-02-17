Shakira sorprende a sus fans con mensaje en chino para celebrar el Año Nuevo Chino

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella colombiana, Shakira, reconocida internacionalmente por su música y su conexión con fans de todo el mundo, volvió a destacar su versatilidad cultural al enviar un mensaje especial en chino mandarín para celebrar el Año Nuevo Chino 2026.

Este gesto ha generado entusiasmo entre sus seguidores, y, también dejó sin aliento al demostrar que maneja perfectamente dicho idioma.

El histórico saludo de Shakira para sus fans asiáticos

En un video difundido en redes sociales, la barranquillera pronunció frases en chino mandarín con motivo de las festividades del Año Nuevo Chino, llevada a cabo entre el 16 y 17 de febrero de 2026.

Con una pronunciación sorprendentemente clara, la cantante dijo: “¡Feliz Año Nuevo, China! Nos veremos muy pronto”, seguido de un efusivo “chin chin”, expresando su alegría por la ocasión especial que significa el inicio del año del caballo.

La influencia global de Shakira

La intérprete de éxitos como “Ojos así”, “Suerte”, “Monotonía” y “Soltera”, no es solo una cantante con un enorme alcance en el mercado latino; su presencia ha trascendido fronteras al punto de que se ha conectado con fans en idiomas y tradiciones diferentes a las de ella.

Además de su práctica de mandarín para este saludo del Año Nuevo, la artista ha mantenido gestos de cercanía con comunidades de todo el mundo durante años, reforzando su popularidad global.

La respuesta de los fanáticos de Shakira, afectuosamente conocidos como su “manada” fue inmediata y positiva. Los usuarios en redes sociales elogiaron su esfuerzo por hablar mandarín y la describieron como una de las artistas más accesibles y cálidas del espectáculo internacional.