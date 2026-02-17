Hermana de Karol G en riesgo de perder a su hija: “Me quitaron el sentido de vivir”

Suscríbete a nuestros canales

La hermana mayor de la famosa artista Karol G, Verónica Giraldo, generó conmoción en las últimas horas al abrir su corazón sobre una etapa difícil de su vida tras la separación de su pareja y padre de su hija, así como su situación emocional después del embarazo.

Hermana de Karol G se derrumba en redes sociales

Verónica Giraldo confirmó públicamente que su relación con Jaime Llano, el padre de su hija Sophia, llegó a su fin después de varios años juntos.

En declaraciones recientes, la influencer ha insinuado que su expareja quiere pelear la custodia de Sophia, alegando que quiere quitarle a su hija, lo que ha intensificado el conflicto personal que atraviesa.

Ella asegura que durante las peleas él llegó incluso a grabarlas, y que cada vez que surgían problemas, iba directamente a informar a sus padres, lo que ha complicado aún más su situación emocional.

“¿Ustedes pueden creer que me va a llevar a comisaría? (…) así me duela en algún momento perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que yo me esmeré mucho (…) la maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible”, expresó entre lágrimas mediante su Instagram.

En el mismo video, Verónica enfatizó que: “No me importa lo que pase con mi vida porque me quitaron el sentido de vivir”. Entre tanto, admitió que, solo ha odiado a dos personas en su vida y entre ellas, está él, su exmarido.

Abandono durante el embarazo

A lo largo de sus confesiones, Verónica señaló que, su ex no estuvo a su lado durante gran parte de su embarazo, dejándola sola en momentos cruciales de su vida.

Según ella, esto no solo afectó su salud física y emocional, sino que también marcó el inicio de una serie de desencuentros en su relación.

“Él me dejó y a él no le importaron mis síntomas ni el sangrado que tenía. A mí me dio depresión, ansiedad de llamarlo todos los días, decirle que volviera (…) él se iba a rumbear, se fue para República Dominicana a pasear con un montón de mujeres”, apuntó la colombiana.

Verónica Giraldo logró convertirse en madre después de enfrentar complicaciones de salud y pronósticos médicos que pusieron en duda su fertilidad.