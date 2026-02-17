Primer ejercicio: Sovereignty Caballo del Año 2025 ejercitó con miras para reaparecer como ejemplar maduro

Suscríbete a nuestros canales

Sovereignty, flamante campeón de la temporada anterior ganador también el premio Eclipse Awards como Caballo del Año 2025, regresó ese fin de semana a sus entrenamientos matutinos con miras a su campaña como ejemplar maduro.

Sovereignty, propiedad del Godolphin, regresó a las tablas de entrenamiento el domingo por la mañana, recorriendo tres furlongs (600m) en la base de invierno del entrenador Bill Mott en Payson Park Training Center en Indiantown, Florida.

Sovereignty Caballo del Año se alista para su regreso

El hijo de Into Mischief fue visto pasar:37.40 para la distancia en su primer entrenamiento cronometrado desde que fue retirado de la Breeders' Cup Classic (G1) cuatro días antes de la carrera del 1 de noviembre en Del Mar después de tener fiebre.

Mott, declaró al Daily Racing Form; “Ayer -sábado- estaba un poco nervioso, normalmente es bastante tranquilo al subir a la pista”.

Mott agregó que Sovereignty, que no ha corrido desde que ganó el Travers (G1) el 23 de agosto en Saratoga, comenzaría una rutina de trabajo regular, pero aún tiene que marcar una carrera específica para el regreso del potro a las carreras.

“Puede que no trabaje cada siete días, podría estar 10 días sin entrenar por ahora”, dijo Mott al Form. “Probablemente estará listo para abril. Simplemente esperemos y nos diga cuándo está listo para correr. Hemos considerado carreras como la Alysheba (G2) en Churchill Downs o la Oaklawn Handicap (G1) como posibilidades”.

El objetivo final del potro es la Breeders' Cup Classic (G1) en Keeneland.