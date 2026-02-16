Así va el camino: Paladín domina el standing al Kentucky Derby G1 con 60 puntos

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haberse realizado 29 pruebas que otorgan puntos de clasificación para el Kentucky Derby (G1), la prueba más importante para potros de tres años en Estados Unidos, a correrse este sábado 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, que tiene una bolsa de $5,000,000 en premios a repartir, en la que solo 20 potros de segundo año de carrera tendrán la posibilidad de estar en la edición 152 del Derby de las Rosas.

Paladín suma 60 puntos y es el líder hacia el Kentucky Derby

Paladin fortaleció su posición como favorito del Kentucky Derby 2026, después de superar a Chip Honcho en los pasos finales para ganar el Risen Star S (G2) del sábado en Fair Grounds, que le permitió sumar 50 puntos a los 10 previos obtenidos, lo que le da un total de 60 y el liderato de la clasificación.

Chip Honcho, con el segundo lugar, capturó 30 adicionales a los 9 conseguidos previa a esta prueba, lo que le da automáticamente el segundo lugar con 39 puntos. Golden Tempo, con su tercer lugar, elevó su puntuación a 35 para ubicarse tercero en el standing.

Para el espectáculo número uno del mundo, en su edición 152, el Kentucky Derby (G1), quedan poco más de dos meses. Esta carrera se considera "los dos minutos más emocionantes de las carreras de caballos a nivel mundial". Hasta ahora, hay 21 competencias disponibles que ofrecen puntos y la tabla de posiciones puede variar de una carrera a otra.

Así va la carrera hacia las Rosas, con el top5 de finalistas:

Paladín – Chad Brown – Tayler Gaffalione – 60 puntos Chip Honcho – Steven Asmussen – Luis Sáez – 39 puntos Golden Tempo – Cherie DeVaux – José L. Ortiz – 35 puntos Silent Tactic – Marl Casse – Cristian Torres – 25 puntos Renegade – Todd Pletcher – Irad Ortiz jr – 25 puntos

Luego con 23 puntos, están; Intrépido (Jeff Mullins / Héctor Berrios); Universe (Christopher Elliott / Bob Baffert) y Plutarch (Bob Baffert / Florent Geroux).

Con 20 puntos, lo siguen; Pavlovian (Doug O’Neill / Edwin Maldonado), Express Kid (Justin Evans / Juan Hernández), Nearly (Todd Pletcher / John Velázquez), y Talk to me Jimmy (Rudy Rodríguez / Rubén Solvera).