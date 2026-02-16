Esta famosa banda pide a gritos estar en el medio tiempo del Super Bowl 2027

Suscríbete a nuestros canales

Los Backstreet Boys, una de las bandas más icónicas de los años 90 y principios de los 2000, están listos para dar guerra nuevamente en uno de los escenarios más grandes de la cultura pop como lo es el show de medio tiempo del Super Bowl.

Tras su presencia en un comercial durante el Super Bowl LX, los integrantes han iniciado una campaña para convertirse en el acto principal del halfitme show del evento deportivo en su edición de 2027, pero, además de la petición, prometieron subir a tarima a una emblemática artista.

¿Por qué quieren estar en el Super Bowl 2027?

En una reciente entrevista con la revista People, AJ Mclean reveló que inició una petición en línea para postular al grupo como cabezas del cartel del espectáculo que recientemente protagonizó Bad Bunny y el cual se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

McLean explicó que, tomar esta oportunidad sería “increíble” para ellos, sobre todo porque en 2001 rechazaron la invitación para encabezar el medio tiempo, optando en su lugar por interpretar el himno nacional y ahora ven la posibilidad de redimir esa decisión.

Nick Carter, otro de los miembros de la agrupación, describió cómo imagina su participación como algo más que un simple concierto, sería una “explosión pop” con apariciones de artistas que marcaron la misma época musical que ellos.

Para sorpresa de muchos, entre los nombres mencionados se encuentran Britney Spears, NSYN y 98 Degrees, voces que definieron el pop de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Nostalgia pop y espectáculo de alto nivel

La idea de los Backstreet Boys no es solo sobre nostalgia, sino también sobre montar un espectáculo visualmente impactante. Howie Dorough, otro integrante de la banda sugirió que, en caso de lograrlo, incluirían efectos especiales como vuelos en el estadio.

Asimismo, prometió que, traerían de regreso al equipo creativo con el que han trabajado en su exitosa residencia en Las Vegas. La residencia de “Into The Millenium” en el Sphere de Las Vegas ha sido un trampolín importante para volver a poner a la banda en el centro de atención.