Los Backstreet Boys nos llevan al pasado con nueva versión de uno de sus clásicos

Los Backstreet Boys, la legendaria boyband estadounidense, han vuelto a encender la chispa del pop con un regreso épico a uno de sus mayores clásicos, popularizado en los años 90.

A 26 años del lanzamiento original de “I Want It That Way”, el quinteto sorprendió a sus fans con una nueva versión del icónico video musical, disparando la nostalgia y generando miles de reacciones en todo el mundo.

El regreso de los Backstreet Boys que marcó una era

En medio de una sesión de filmación promocional, la banda protagonizó un momento histórico. Durante dos agitadas jornadas, los integrantes Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough y Kevin Richardson, recrearon el video original de “I Want It That Way”.

El momento se dio en un hangar con un avión de fondo, tal como lo hicieron hace más de dos décadas. El resultado fue grabado en una sola toma con un estilo que evoca fielmente la estética de 1999: atuendos blancos, coreografías clásicas y su característica vibra pop.

Según explicaron los Backstreet Boys en sus redes sociales, la idea surgió de manera espontánea mientras capturaban material para su gira “Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany”.

La nostalgia se apodera de los fans

La reacción de los fanáticos fue explosiva. Publicaciones del video han acumulado miles de comentarios y cientos de miles de reproducciones en Instagram, TikTok y YouTube, donde seguidores de todas las edades han compartido sus mensajes.

“Modo nostalgia activado”, “esta canción no se siente vieja” y “a los 41 años nunca pensé volver a ver esto”, son algunos de los comentarios que abundan en las plataformas.

Este fenómeno no solo ha reiniciado conversaciones sobre el legado de los Backstreet Boys, sino que también ha revitalizado el interés por la música pop de los años 90, demostrando que los clásicos no envejecen… solo evolucionan.