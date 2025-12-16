MLB: Mets oficializan firma de este dominicano

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han dado un golpe importante en la agencia libre al firmar al infielder dominicano Jorge Polanco por dos temporadas y 40 millones de dólares, según reportes de ESPN y The Athletic. El acuerdo, gestionado por la agencia Octagon, llega en un momento clave para la franquicia, que recientemente perdió a figuras como Pete Alonso y Edwin Díaz en la agencia libre, además de haber traspasado a Brandon Nimmo a Texas.

La llegada de Polanco busca cubrir el vacío dejado por Alonso en la primera base y aportar poder ofensivo en el rol de bateador designado. Aunque el jugador de 32 años ha desarrollado gran parte de su carrera como segunda base, los Mets planean utilizarlo principalmente en la inicial y como DH, con la posibilidad de que también aporte en la tercera base. La versatilidad del dominicano será clave en un equipo que necesita recomponer su ofensiva tras un invierno de cambios.

Los números de Polanco en 2025

Polanco viene de una temporada destacada con los Marineros de Seattle, donde bateó para .265 con 26 cuadrangulares y un OPS de .821 en 524 apariciones al plato. Su aporte fue fundamental para que Seattle conquistara la División Oeste de la Liga Americana y quedara a las puertas de la Serie Mundial. Más allá de las estadísticas tradicionales, su 132 wRC+ fue el mejor de su carrera, acompañado de un notable 45.8% en tasa de batazos fuertes. Estos datos confirman que su repunte ofensivo fue legítimo y que aún tiene mucho que ofrecer en las Grandes Ligas.

Piratas, Medias Rojas y los propios Marineros mostraron interés en Polanco, pero finalmente los Mets se impusieron con una oferta competitiva. Seattle, que ya había asegurado la continuidad de Josh Naylor, deberá explorar otras opciones para reforzar su infield, mientras Nueva York celebra la incorporación de un bate confiable y experimentado.