Hijo mayor de Donald Trump se compromete con esta reconocida modelo

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., encendió los titulares internacionales al anunciar su compromiso con la modelo, influencer y socialité Bettina Anderson durante una elegante fiesta navideña en la Casa Blanca.

La inesperada noticia no solo ha estremecido a la prensa del corazón, sino que también ha reactivado el interés en la vida personal del miembro más visible del clan Trump, quien ya tuvo anteriormente relaciones que fueron públicas.

Donald Trump Jr. se compromete

La noticia fue revelada por el propio presidente Donald Trump durante una exclusiva recepción para invitados en la Casa Blanca la noche del lunes, donde la música, las luces de temporada y el espíritu festivo dieron paso a un momento muy personal.

Frente a la audiencia, Trump Jr. tomó el micrófono para compartir que había propuesto matrimonio a Bettina Anderson, y que ella había dicho “sí”.

Anderson, de 39 años, describió el fin de semana de la propuesta como “inolvidable” y se refirió a Trump Jr. como “el amor de mi vida”, según reportes de medios estadounidenses presentes en el evento.

Aunque la confirmación oficial ocurre ahora, la relación entre Trump Jr. y Anderson comenzó a llamar la atención de la prensa desde finales de 2024, cuando fueron vistos juntos en varios actos sociales, desde cenas en Palm Beach hasta bodas y eventos oficiales.

Donald Trump Jr., de 47 años, no es ajeno a los reflectores cuando se trata de su vida amorosa. Su matrimonio anterior con Vanessa Trump, con quien comparte cinco hijos, terminó en 2018 tras más de una década juntos. Después estuvo comprometido con Kimberly Guilfoyle.

¿Quién es Bettina Anderson?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Bettina Anderson no es solo una cara bonita de las redes sociales; viene de una familia prominente de Palm Beach, Florida, relacionada con la alta sociedad, los negocios y la filantropía.

Hija de Harry Loy Anderson Jr., un conocido banquero, e Inger Anderson, involucrada en iniciativas culturales y comunitarias, Bettina ha logrado combinar su carrera como modelo y creadora de contenido con un perfil activo en eventos benéficos y causas sociales.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, su vida ha girado entre la moda, la cultura y el activismo en causas como la educación y la preservación ambiental, lo que le ha ganado seguidores no solo por su estilo, sino también por sus aportes fuera de las pasarelas.