MLB: Yankees evalúa el interés que genera Jazz Chisholm Jr

Jazz Chisholm Jr es uno de los peloteros que cumple con las 5 herramientas en Grandes Ligas. El pelotero de Bahamas ha estado en un nivel formidable durante su campaña 2025. Gracias a su campaña 30-30 despertó el interés de varias organizaciones; Yankees de Nueva York evaluando la situación.

Yankees sabe que cuenta con un pelotero que tiene bateo de poder, contacto, corre fuerte las bases y cuenta con una gran defensa. De hecho, el mismo Jazz (27 años) considera que si se mantiene sano, se puede unir al club 40-40; ya que tiene el talento y las herramientas para lograrlo.

Gracias a su campaña 40-40 en 2025, varios equipos como: Marineros, Gigantes o Phillips han tenido interés en el pelotero. Brian Cashman (JOB de Yankees) no considera al pelotero intocable: "Seremos receptivos, no es fácil deshacerse de ellos (buenos jugadores), pero el trabajo es ser receptivo a todo y a cualquier cosa".

Jazz Chisholm Jr se siente a gusto en Yankees de Nueva York

Jazz Chisholm Jr llegó a Yankees de Nueva York en julio de 2024 durante la fecha límite de cambios. Venía de jugar en Marlins de Miami y para él fue un cambio radical, donde se sintió a gusto desde el principio: "Siento que impulsó mi carrera, 100%, de diferentes maneras".

El jugador de las Bahamas resaltó sobre el aura que tiene el club: "La mentalidad ganadora, el ambiente ganador, la forma en que todos, desde la gerencia hasta los trainers, quieren ganar. Así es como sentí que crecí jugando béisbol, y lo que necesitaba tener alrededor para tener más éxito".

Jazz Chisholm Jr y su rendimiento en Yankees

Jazz ha tenido un rendimiento en Yankees muy por encima de lo que ha registrado en su carrera. Ha sido determinante para lograr muchas victorias, pero también ha mantenido una defensa sólida; algo que el equipo necesita para mantenerse en la pelea por la postemporada.

Números de Chisholm Jr en Yankees:

- 176 juegos, 638 juegos, 103 anotadas, 160 hits, 22 dobles, 1 triple, 42 jonrones, 103 impulsadas, 49 robos, 72 boletos, 193 ponches, .251 promedio, .330 OBP, .486 SLG, .816 OPS