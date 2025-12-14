Romantic Warrior se convierte en el primer caballo en la historia en lograr esta hazaña

Suscríbete a nuestros canales

Romantic Warrior volvió a demostrar su clara superioridad al imponerse por cuarta vez en la Longines Hong Kong Cup, la carrera más importante del calendario hípico de Hong Kong, dotada con HK$40,000,000 en premios. El ejemplar contó con la monta de James Brett McDonald y la preparación de Danny Shum.

La prueba central de la jornada se disputó sobre 2,000 metros y fue la cuarta competencia de Grado 1 del programa. Todas las miradas estaban puestas en el castrado de 7 años, que, tras la largada, se mantuvo ubicado en la tercera posición. Ya en la recta final, Romantic Warrior desplegó el poderoso remate que lo caracteriza para dominar la carrera y sellar un nuevo triunfo de alto nivel

Romantic Warrior récord absoluto de dinero

Con este nuevo triunfo, Romantic Warrior, hijo de Acclamation (GB) en Folk Melody (IRE), por Street Cry (IRE), se convirtió en el primer caballo en la historia en superar los 30 millones de dólares en ganancias. Su campaña es excepcional: suma 27 actuaciones, con 20 victorias y 5 segundos lugares, cifras que confirman su estatus como uno de los grandes referentes del turf internacional.

Tras la carrera, su jinete James Brett McDonald no ocultó su emoción y elogió al campeón: “Es tan especial. Es simplemente un bicho raro. No sé qué decir, simplemente lo amo”. Romantic Warrior mantiene un dominio absoluto en su tierra natal, donde permanece invicto desde 2023, consolidando aún más su legado en la hípica internacional.