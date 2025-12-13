J Balvin confiesa que casi sufre un infarto en su concierto de Medellín

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, trascendió un video en el que el reggaetonero colombiano, J Balvin, hizo una confesión acerca de su épico concierto en Medellín, dejando atónitos a todos sus fanáticos.

El artista aseguró que estuvo al borde de sufrir un infarto durante el show que ofreció el pasado 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La inesperada confesión de J Balvin

Durante una conversación con sus amigos, Balvin comentó que, en medio de la intensidad del espectáculo experimentó un susto serio con su salud. “Me dio como un infarto en el concierto en Medellín. El médico me dijo: ‘Perro, se va a morir ya o qué va a hacer’”, dijo sin filtros.

También explicó que la razón pudo estar relacionada con su nivel de glucosa bajo después de horas de show, y que los médicos lograron estabilizarlo antes de seguir con su agenda.

La declaración del “Niño de Medellín” no solo sorprendió por su crudeza, sino porque revela el precio físico y emocional detrás de un concierto que duró casi siete horas, con una producción improvisada que reunió a decenas de invitados y momentos épicos para la historia del reggaetón.

Un espectáculo histórico que superó todo

El concierto “Made in Medellín, Ciudad Primavera”, celebrado en el emblemático Estadio Atanasio Girardot, marcó el regreso de Balvin a su ciudad natal tras años de ausencia.

Más que un show, fue una verdadera maratón musical urbana, con más de 20 artistas invitados y una producción que combinó escena 360°, luces deslumbrantes y una energía inagotable.

Este evento también coincidió con lo que algunos críticos han descrito como uno de los más emocionantes del año en Colombia, llenando de orgullo a la ciudad y consolidando el lugar de Medellín como un epicentro cultural de la música urbana latinoamericana.

A pesar del susto, el colombiano no ha cancelado su siguiente presentación programada para este sábado 13 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá, un concierto que muchos anticipan será igual de espectacular, quizá con invitados de alto calibre y con la misma energía que el de 'Medallo'.