Flamengo será el rival del PSG en la final de la Copa Intercontinental 2025

Suscríbete a nuestros canales

El equipo brasileño Flamengo aseguró este sábado su clasificación a la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 tras vencer 2-0 al Pyramids egipcio. El encuentro, tenso y muy disputado, se celebró en el Estadio Ahmad bin Ali de Catar. Los goles de Léo Pereira y Danilo, ambos gracias a asistencias del uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Con esta victoria, el Flamengo se ganó el derecho de enfrentarse al Paris Saint-Germain (PSG), el gigante europeo, por el título de campeón del mundo. El marcador se abrió a los 23 minutos, cuando Léo Pereira cabeceó al fondo de la red tras un pase del dorsal '10' del Flamengo.

Después del gol, el equipo dirigido por Filipe Luís dominó la posesión, pero disminuyó la intensidad, mientras que el Pyramids mantuvo un enfoque conservador.

Resistencia egipcia

El Pyramids tuvo una reacción notable en los minutos finales de la primera mitad, tomando el control del balón y forzando al portero Agustín Rossi a realizar al menos dos intervenciones cruciales, incluyendo una parada clave ante un remate de Fiston Mayele justo antes del descanso. No obstante, la esperanza africana se esfumó al comienzo del segundo tiempo.

De Arrascaeta envió un centro al segundo palo que Danilo transformó en el 2-0 definitivo con un cabezazo. A pesar de la derrota, el campeón africano demostró solidez defensiva, complicando la salida de balón carioca. El congoleño Mayele, pieza clave en su victoria anterior, tuvo otra oportunidad clara frente a Rossi a falta de media hora, sin éxito.

Finalmente, el técnico brasileño cumplió su promesa de dar minutos a Pedro, quien, a pesar de su reciente inactividad por lesión, generó dos llegadas peligrosas al área rival. El Flamengo, ya con la Copa Challenger en sus manos, se enfrentará al PSG, el actual campeón de la Liga de Campeones, en la final el próximo miércoles 17 de diciembre, midiendo a dos potencias ofensivas a las 17:00 GMT en el mismo estadio.