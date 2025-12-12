Farándula

El Jockey Challenge 56 contará con un destello de artistas nacionales e internacionales

El evento no solo ofrecerá al público la adrenalina de las carreras sino también un espectáculo musical de primer nivel, lo que se convertirá en un planazo familiar y de entretenimiento total bajo el cielo caraqueño

Bárbara Chirino
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 02:03 pm
Hipódromo de La Rinconada / Cortesía
El próximo domingo 14 de diciembre de 2025, el emblemático Hipódromo de La Rinconada se vestirá de gala para recibir una de las jornadas hípicas más esperadas del año, nada más y nada menos que el Jockey Challenge 56. 

El evento no solo ofrecerá al público la adrenalina de las carreras sino también un espectáculo musical de primer nivel, lo que se convertirá en un planazo familiar y de entretenimiento total bajo el cielo caraqueño. 

Un duelo de titanes en el Jockey Challenge 56

La edición 56 del evento reunirá una constelación de jinetes internacionales y locales que harán vibrar las tribunas desde la primera carrera. Participarán figuras de renombre como: Javier Castellano, Mike Smith, Johnny Velázquez, Junior Alvarado, Sonny León, entre otros talentos.

La expectativa es enorme y, aficionados, apostadores y familias enteras esperan vivencias emotivas y carreras emocionantes a cargo de otros profesionales de la talla de Joel Rosario, Ricardo Santana, Dylan Davis, Katie Davis e Irad Ortiz. 

Música de lujo para cerrar con broche de oro

Una vez culminadas las competencias, el Jockey Challenge 56 cambiará el galope por los acordes musicales con un concierto que promete “incendiar” el ambiente. Encabezando el cartel están dos grandes de la salsa internacional: Jerry Rivera y Willie González.

Pero la fiesta no termina ahí. El talento local también tendrá su espacio con Afro Criollo, Xuxo y Los Cadillac’s, quienes se encargarán de que la diversión se prolongue hasta el amanecer. 

Vale resaltar que, este evento tiene entrada gratuita y, también ofrecerá a los asistentes experiencias con premios, música en vivo, refrigerios y sorpresas para todos, asegurando que cada persona en El Hipódromo disfrute al máximo esta velada. 

 

