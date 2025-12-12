Así es el sistema de puntación del Jockey Challenge 56 este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer el ssitema de puntación que se realizará este domingo en el Jockey Challenge 56 a cumplirse en el hipódromo La Rinconada, donde participarán 18 jinetes, nueve nacionales y nueve importados, donde la puntación será de 5 puntos al ganador, 3 unidades al segundo y 1 un punto al tercer lugar.

Formato del Jockey Challenge

18 jinetes profesionales, nueve venezolanos y nueve internacionales, participarán en la primera edición del Jockey Challende 56 que se va cumplir este domigno 14 de diciembre del 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, en el marco de la reunión número 48 de la temporada y la última del 2025 dentro del tercer meeting de carreras donde se corréran 13 competencias, y nueve será clásicos de grado 1 y tres de categoría internacional.

El Jockey Challenge comenzará en la quinta prueba del programa y cubrirá seis comptencias, donde los jinetes ganadores de dichas pruebas sumarán puntos en base a las posiciones que alcancen y sumarán todas las unidades para elegir un campeón en el evento, donde se le hace homenaje a Javier José Castellano, con un clasico internacional de GI con un premio a entregar de $400.000, además de honrar a los jockeys Emisael Jaramillo, Júnior Alvarado con selectivas de GI Iinternacional a su nombre con premios que entregarán de $150.000 cada carrera.