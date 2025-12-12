Natalia Jiménez aterrizará en Venezuela para un único concierto

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Natalia Jiménez, la voz de la pasión, llegará a Caracas, Venezuela, en un único concierto, el próximo 28 de febrero de 2026, para deleitar al público venezolano con sus emblemáticos temas.

Caracas se prepara para una noche inolvidable dedicada al sentimiento más puro: el amor. De la mano de la productora Invershow, regresa a Venezuela una de las figuras más icónicas y poderosas de la música en español.

Natalia Jiménez ha consolidado una carrera como solista brillante y constante que la mantiene en la cima de las listas. Su voz, dotada de una potencia y un registro emocional únicos, ha dado vida a himnos generacionales que recorren todo el espectro del amor.

En 2011, lanzó su álbum debut homónimo que alcanzó éxitos como "Creo en Mí", convirtiéndose en una figura importante de la música latina con un estilo que fusiona balada y pop, recibiendo premios y reconocimientos, y demostrando gran poderío en giras por Estados Unidos y América Latina.

¡Concierto imperdible!

Invershow, sin duda hace lo imposible en posible al traer a Natalia Jiménez, la inconfundible "Voz de la Pasión" al majestuoso Poliedro de Caracas, el próximo 28 de febrero de 2026, en una velada mágica e imperdible, pensada para los amantes de la buena música y de las grandes voces.

A través de una publicación en Instagram, la empresa compartió la grata noticia y anunció que están disponibles las entradas por medio de la página de Mitickera, el restaurante Camil Deli en Los Palos Grandes y Metroparkve en Chacaíto.

Entradas al concierto de Natalia Jiménez

Los primeros boletos están disponibles en preventa en el siguiente precio: