MLB: ¿Qué alternativas tienen los Yankees en la agencia libre tras las firmas de Devin Williams y Robert Suárez?

Suscríbete a nuestros canales

En los tiempos de George Steinbrenner como propietario de los Yankees de Nueva York, era común ver a esta organización como una de las más movidas, agresivas y exitosas cada vez que se presentó el mercado de agentes libres, empero, desde que sus descendientes asumieron las riendas, el modus operandi cambió.

Sangre nueva, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos tiempos y los hijos del “Boss” se han caracterizado por ser comedidos al momento de sacar la chequera; ahora en el receso invernal 2025/2026 esa filosofía se ha mantenido y en parte se ha reflejado en dos de los más recientes movimientos.

Uno del ahora exyankee Devin Williams, quien pactó con los Mets de la misma ciudad y ante su adiós, se pensó que en el Bronx elevarían esfuerzos por los servicios de Robert Suárez, uno de los relevistas de mayor nivel en toda la MLB durante las recientes cuatro campañas.

Empero, los neoyorkinos de la Liga Americana, al menos su afición, vieron cómo el nativo de Venezuela acordó con Bravos de Atlanta. Inevitable pensar que se perdió una gran oportunidad para reforzar un excelente bullpen, que estuvo entre los mejores del pasado torneo.

Yankees de Nueva York ¿Se desperdició una excelente ocasión?

El contexto en cierto modo ha sido “adverso” para los Yankees, cuyo gerente general, Brian Cashman, en días recientes aseveró que la prioridad para este invierno sería la de fortificar precisamente eso, el cuerpo de pitchers para relevos.

Con los integrantes actuales de la nómina, a priori pareciera que en David Bednar podría recaer en primera instancia, las responsabilidades como cerrador, teniendo atentos a hombres como Fernando Cruz o Camilo Doval, pero aún así, en la agencia libre aún quedan nombres muy interesantes por diversas razones:

Shawn Armstrong que a lo largo de 11 años ha acumulado 3.82 en efectividad, 1.23 de whip y 17 juegos salvados.

Kenley Jansen, que como cerrador no necesita presentación; entre jugadores activos el número 1 en salvamentos con 476, el 4to de todos los tiempos y a solo 2 de Lee Smith en el siguiente peldaño, además de efectividad y whip vitalicios en 2.57/0.96. Este año con unos Angelinos de Los Ángeles que se desmoronaron feo, logró 29 rescates más 2.59/0.94.

Pete Fairbanks, que en los recientes tres torneos para Rays de Tampa Bay salvó 25,23,27. De modo vitalicio en 3.19/1.17 en ERA y whip.

Tyler Rogers, hombre de los innings intermedios que calladito, se consagró como de los mejores en su rol con su brazo derecho en estilo submarinista; excelentes performance con Gigantes de San Francisco que ratificó el año pasado en la segunda parte pero con los Mets y completó más apariciones que nadie en todas las Grandes Ligas. 3 veces líder en apariciones de la Liga Nacional; balance vitalicio de 26-23, 19 salvadas, 2.76/1.09.

MLB - Agentes Libres - Grandes Ligas

Su hermano gemelo, Taylor Rogers, ha sido uno de los zurdos más efectivos del juego e incluso, sumó temporadas de 30,31 y 28 salvados, 83 de por vida; algunos momentos de baja y aún así, muy buenos guarismos de 3.34/1.19.

Craig Kimbrel, Liam Hendriks y Jordan Romano han tenido fructíferas carreras como cerradores, solo que en el tiempo reciente bajaron sus estadísticas. Darles la oportunidad no estaría de más.

Luke Weaver. No sería mal que continúe con el tradicional uniforme blanco a rayas, cierto de su promedio de carreras limpias permitidas de una campaña a otra desmejoró de 2.89 hasta 3.62, pero su whip ha mantuvo genial: 0.92 a 1.02.

Otros nombres en la agencia libre, que estimamos pueden estar en el radar del Yankee Stadium: Tommy Kahnle, Hoby Milner, Sean Newcomb, Jakob Junis, Kyle Finnegan, Brad Keller, Jalen Beeks, Andrew Chafin, Tyler Kinley, Ryan Brasier, Pierce Johnson, Shelby Miller, Ryan Pressly, Michael Kopech, Paul Sewald, Hunter Strickland, Drew Smith, Lou Trivino, Héctor Neris, Kendall Graveman, , Luke Jackson, Jonathan Loáisiga, Chris Devenski, y Chad Green.