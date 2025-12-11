Valeria Di Martino regresó al Zulia, tras elección de Miss Venezuela Internacional

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del miércoles 10 de diciembre Valeria Di Martino, regresó al estado Zulia, tras ganar la corona de Miss Venezuela Internacional 2025. La guapa rubia de 20 años, compartió con sus familiares, amigos y gente, que representó con orgullo en la justa nacional.

Regreso triunfal

Vestida de azul, con corona y banda volvió Valeria a su tierra zuliana, siendo recibida en el aeropuerto por fanáticos, que aplaudieron su labor en el certamen más importante del país.

Con enorme sonrisa la joven agradeció a las personas por el cariño y apoyo, más ahora que tiene un año de preparación para el Miss Internacional 2026, a celebrar en Tokio, Japón.

Valeria destacó en el Miss Venezuela por su enérgica personalidad, carisma y belleza, llevándose el título que ahora la pone con el reto de buscar la décima corona para el país.

Llegada a la Basílica

Di Martino que fue apoyada en el certamen nacional por el diseñador de modas Nidal Nouaihed, en uno de los videos aparece muy suelta y feliz haciendo cepillado, para entregarlos a las personas, una acción que demuestra lo cercana que es la reina.

Valeria también se fue a La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para dar gracias por la compañía y su triunfo, que es para todo el pueblo marabino.

En diversas publicaciones de Instagram, ha comentado que será un año de mucha evolución, entrega y disciplina para dejar el nombre de nuestro país muy en alto.