Animador venezolano hace impactante anuncio: "Voy a comenzar una nueva etapa"

El animador venezolano Rodner Figueroa ha compartido con sus seguidores el nuevo paso que dará con su pódcast “Cara a Cara con Rodner”. Un destacado espacio que se ha convertido en conversaciones de inspiración de momentos difíciles que han atravesado artistas, antes de la fama.

Nuevo tema

Aunque Figueroa también brilla como empresario y diseñador lanzando múltiples colecciones, su pódcast es lo realmente ocupa gran parte de su tiempo.

El criollo ganador de un Emmy, destacó que su pódcast que se transmite en YouTube, tendrá nuevas herramientas prácticas y útiles con una psicóloga llamada Belkis Carrillo.

El conductor aseguró que serán herramientas importantes para que las personas puedan cambiar malos hábitos que puedan tener en su vida, y canalizarlo de la mejor manera a través de la paz, inteligencia y tranquilidad.

“Hoy comienza una nueva etapa de “Cara a Cara con Rodner” cada martes tendremos a un experto dándonos herramientas prácticas y útiles para cambiar nuestras vidas y buscar esa felicidad que tanto anhelamos”, escribió en un video publicado en su perfil de Instagram.

Agradecimientos de Rodner

El primer capítulo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales del venezolano, quien también extendió palabras de amor al público por el apoyo que le han dado desde la creación del pódcast.

Destacó que sin el apoyo, entrega y energía del público no fuese imposible poder seguir creando contenido y trabajando con pasión.

“Gracias por el apoyo y espero que te sea de gran utilidad en tu vida”, escribió.