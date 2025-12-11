LVBP: Esto dijo Yadier Molina luego de ganarle la serie a Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes obtuvieron una sensacional victoria este miércoles 10 de diciembre, al derrotar con contundencia a su eterno rival, los Leones del Caracas, por pizarra de 10-3, gracias a un vendaval ofensivo con el que lograron aprovechar los descuidos del pitcheo melenudo.

El equipo dirigido por Yadier Molina contó con una brillante noche de varios de sus toleteros, especialmente de Carlos Rodríguez, quien no tuvo piedad de los brazos caraquistas. El jardinero filibustero tuvo una jornada maravillosa, al irse de 5-3, con un cuadrangular y seis carreras remolcadas en total, para alzarse como la figura de los suyos.

Después de este fantástico triunfo, el dirigente del Magallanes dio declaraciones para el departamento de prensa de la novena carabobeña, en donde resaltó la importancia de seguir sumando éxitos en esta parte de la temporada, además de destacar la fortaleza mental de los suyos.

Actuación vital de "La Nave"

"Contento con la victoria. Venir de una derrota como la que ocurrió en San Cristóbal dice mucho del carácter que tenemos. Deseamos seguir ganando y hoy contra el Caracas pudimos hacerlo", fue lo primero que dijo Yadier Molina luego de que Magallanes despachara a Leones en Valencia.

Para el manager boricua, la clave estuvo en la solidez que mostró la divisa en la caja de bateo. "La ofensiva cargó el juego hoy. Mata nos dio 4.1 innings, después el relevo hizo su trabajo, pero ofensivamente estuvimos 'bien bello', como dicen aquí. Contento por los muchachos, que no se dejaron caer por el juego pasado", destacó.

Además, Yadier Molina mostró su felicidad por el gran juego de Yasiel Puig, quien se fue de 3-3, con su primer vuelacercas de la campaña, al igual que dedicó palabras positivas para Renato Núñez y Felipe Rivero. "Confiamos en Yasiel. Sabemos que no ha tenido una temporada súper buena, pero en cualquier momento puede despertar. Muy contento con él. Renato no ha tenido un año como el pasado, pero confiamos también en él. Me encantó también ver a Felipe. En general, es un triunfo de equipo y de carácter", resaltó con emoción.

Finalmente, el dirigente magallanero habló sobre los próximos importados que se incorporarán al bullpen del equipo. "Pienso que Tovalin va a estar activo el viernes, igual que Charles e igual que Moreno. Tienen deseo, habilidad, potencia y su corazón en el juego. Estamos confiados de que nos pueden ayudar", sentenció.