La nueva Miss Venezuela, Clara Vegas muestra su talento en el canto

Suscríbete a nuestros canales

La recién electa Miss Venezuela 2025, Clara Vegas mostró su talento en el canto a través de redes sociales en un video que se ha hecho viral. Aunque fue un simple coro de una canción navideña, internautas quedaron sin palabras por lo bien que se escuchaba.

Sin duda la nueva soberana de la belleza ha conquistado las plataformas digitales antes y durante de ser reina, debido a su personalidad y actitud ante las cámaras, gracias a esto construyó una comunidad sólida que la respalda para hacerla viral.

Clara Vegas canta “Niño Lindo”

En un nuevo capítulo de “las travesuras de Clara Vegas”, la reina de belleza inundó con su canto a sus seguidores al interpretar el tema “Niño Lindo”, un villancico característico de las fiestas decembrinas.

Si bien fue solo un video más para TikTok, todos quedando asombrados por el vocal de Vegas, quien junto a su hermano dominaron las redes sociales. “Esto es lo que se llama una Lady Gaga navideña”, fue el mensaje con el cual acompañó el material.

En solo seis horas de haber publicado ha alcanzado más de 200 mil reproducciones y una lluvia de comentarios alabando su interpretación.