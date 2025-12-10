¡Duro golpe para los Mavericks! Dereck Lively II se pierde el resto de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Dereck Lively II será sometido a una cirugía en el pie derecho que pondrá fin a su participación en lo que resta de la temporada. Dallas Mavericks ha recibido una noticia desalentadora que impacta directamente en su zona de la pintura: el pívotserá sometido a una cirugía en el pie derecho que pondrá fin a su participación en lo que resta de la temporada.

Fuentes cercanas a la franquicia y a Tim MacMahon han confirmado que Lively II pasará por el quirófano para abordar una persistente molestia en su pie derecho (right foot discomfort).

El joven pívot, que ha jugado solamente 7 partidos en lo que va de campaña, no ha podido encontrar la continuidad deseada debido a este problema físico recurrente. La decisión de optar por el procedimiento quirúrgico busca resolver de manera definitiva el inconveniente para garantizar su salud a largo plazo.

A pesar de la desafortunada conclusión de su temporada, las expectativas son positivas. Según las fuentes, se espera que Lively II tenga una recuperación completa y esté listo para reintegrarse al equipo en la próxima campaña sin impedimentos.

La baja de Lively II representa un desafío significativo para el cuerpo técnico de los Mavericks, obligando al equipo a depender aún más de sus otras opciones en la posición de pívot y a realizar ajustes en su rotación defensiva y reboteadora. El equipo ahora deberá buscar la manera de llenar el vacío dejado por el prometedor centro mientras afronta la intensa segunda mitad de la temporada.