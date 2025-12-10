¿Jugará con Savarino? Botafogo pone la mira en este defensor Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes brasileño se agita con el posible movimiento de un defensor central venezolano. Según reportes, Botafogo, uno de los clubes más importantes de Brasil, ha manifestado un firme interés en el zaguero de la Vinotinto, Nahuel Ferraresi, actualmente en las filas del São Paulo FC.

El interés del "Glorioso" en el criollo responde a la intención de reforzar su línea defensiva con un jugador que ya conoce el fútbol brasileño y que ha mostrado solidez y proyección.

Su actual situación

Nahuel Ferraresi se encuentra en su mejor momento de madurez deportiva. Tras un periodo de cesión inicial, el São Paulo ejerció la opción de compra y el defensor firmó un contrato que lo vincula al club hasta finales de 2027.

Actualmente, tiene un valor de mercado que ronda los $5 millones de euros, lo que establece una base económica importante para cualquier negociación. En la presente temporada disputó 46 compromisos y ofreció cuatro asistencias.

Pese a tener al defensor venezolano bajo contrato, el São Paulo no se cierra a una posible salida, siempre y cuando las condiciones sean altamente beneficiosas para la institución.

Conexión Vinotinto en Botafogo

La llegada de Nahuel Ferraresi a Botafogo generaría una importante conexión venezolana, pues el club ya cuenta con otro destacado jugador de la selección nacional como Jefferson Savarino.

El conjunto dirigido por Davide Ancelotti, que busca consolidar un proyecto competitivo tanto a nivel nacional como internacional, ve en el central venezolano un refuerzo defensivo de calidad y también un líder con experiencia en la élite del fútbol sudamericano y en la selección de su país, donde es pieza fundamental en el once.