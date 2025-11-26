Oswaldo Vizcarrondo se sincera luego del Mundial Sub-17: "Yo quedé a deber"

Suscríbete a nuestros canales

Oswaldo Vizcarrondo se sinceró sobre la reciente eliminación de la Vinotinto Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025, asumiendo su parte de la responsabilidad en una entrevista concedida a Hot Sports.

Tras cerrar su ciclo con la categoría, el técnico criollo mira de inmediato hacia el nuevo desafío que le espera al frente de la Vinotinto Sub-20, un paso natural en el proyecto de desarrollo de selecciones nacionales.

"Yo quedé a deber"

El seleccionador no ocultó la frustración que supuso la salida prematura del Mundial. A pesar de haber conseguido una histórica clasificación, el resultado final no cumplió con las expectativas del grupo.

"Yo quedé a deber, soy una persona que no oculta su sentimiento," admitió el exdefensor central.

En otras palabras, reconoció que, a pesar de la alegría por el pase mundialista, la falta de una "mejor imagen" en la fase final fue un duro golpe.

Su nuevo reto en la Vinotinto

Sin tiempo para lamentos, Oswaldo Vizcarrondo ya tiene la mira puesta en su próximo proyecto, pues la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lo designó como el nuevo seleccionador de la Vinotinto Sub-20.

El ex zaguero ve en este nuevo rol una oportunidad inmediata para capitalizar la experiencia y el talento de los jóvenes que acaba de dirigir.

"Pero ahora tenemos a la vuelta de la esquina una preparación Sub-20 con esta misma 2008, sumándole los 2007," destacó Vizcarrondo, haciendo referencia a las generaciones de futbolistas que se fusionarán en este nuevo proceso.

El objetivo es alcanzar el éxito en el próximo Sudamericano Sub-20 y conseguir la anhelada clasificación al Mundial Sub-20.

Cabe destacar, que el entrenador Jhonny Ferreira será quien tome las riendas de la Vinotinto Sub-17, asegurando que el plan de formación de la FVF continúe de manera estructurada en todas las categorías.