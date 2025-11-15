Esto dijo Vizcarrondo tras la eliminación de la Vinotinto del Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub-17 cerró su participación en el Mundial de Catar 2025, tras caer 1-2 ante el conjunto de Corea del Norte en la ronda de 16avos de final. El resultado puso fin el gran sueño de los jóvenes dirigido por Oswaldo Vizcarrondo, quien señaló a la prensa -luego del partido- que no se va con las manos vacías, ya que están en proceso de formación.

El estratega reflexionó varios de los puntos que considera pesaron en el cotejo para marcar la diferencia en el marcador que configuró la eliminación del equipo en la cita mundialista.

"Obviamente regalamos un tiempo. Posiblemente no abordamos el partido como correspondía este tipo de instancias, al tú parpadear y cometer errores en lo que ellos eran fuertes...cometimos ciertos errores puntuales en este nivel élite y esos se pagan caros", dijo.

Al tiempo, reconoció el trabajo hecho por sus rivales: "Ellos en base a su eficacia y fortaleza nos hicieron cobrar. Siento que no nos podíamos ir con esa sensación de lo ocurrido en esos primeros 45 minutos".

Oswaldo Vizcarrondo apuntó a la falta de ritmo en el partido

En las mismas declaraciones el entrenador comentó otro aspecto que fue diluyendo el gran momento de sus dirigidos en el compromisos, que no fue otra cosa que las constantes pausas en el accionar del juego.

"Generamos ocasiones, tuvimos cerca, pero a lo último no nos dio, pero después muy cortado el tema de faltas que no existían, aunque es un tema que no podemos controlar, pero sí es frustrante entender que se habla de 'Fair Play', se habla de tiempo efectivo y realmente no es tan así, se pierde demasiado tiempo en las reanudaciones y ellos hacían su juego en ese sentido que no estoy de acuerdo, pero es válido dentro del fútbol", comentó.

Posteriormente, la reflexión final de Oswaldo Vizcarrondo se basó en el mensaje de este proceso: "No nos vamos con las manos vacías, yo no lo veo así. Cuando estamos en periodo de formación esto es prolífico, esto es muy rico. Sí nos vamos con frustración, porque creo que teníamos material para poder avanzar mucho más lejos y los muchachos merecían más que esto".