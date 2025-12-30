Redes sociales estallan contra Osmariel Villalobos: “Llamen a Diosa”

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la animadora venezolana, Osmariel Villalobos, interactuó con Franklin Suárez mediante un divertido “Pin Pon” en el que la abordaron sobre diferentes opciones relacionadas con las fiestas decembrinas.

Pese a que a la zuliana le generó mucha risa, a los seguidores no les agradaron para nada sus respuestas y no tardaron en “quemarla” en las plataformas digitales e incluso, otros llegaron a tacharla de “ridícula” e “insoportable”.

¿Qué dijo Osmariel Villalobos?

El entrevistador inició dándole dos opciones para que eligiera entre: “¿Hallaca o pan de jamón?”, sin pensarlo, Osmariel reveló que, no le gustan ninguna de las dos opciones, generando polémica, pues, son los alimentos más comunes en una cena navideña venezolana.

Aunque se recuperó eligiendo a las gaitas zulianas, como buena maracucha, volvió a meterse en “problemas” al confesar que tampoco es de su agrado el asado negro ni el pernil, otros platos populares en las mesas del país.

Después de otras preguntas que incluyeron su gusto por el arbolito y pasar Navidad en familia, se metió nuevamente en el ojo del huracán al dudar sobre qué era mejor entre pasar las fiestas con familia o lejos, a lo que después de pensar, solo respondió: “Me toca pasarla fuera”.

Finalmente, Villalobos reveló que, la tradición que mantiene cada 31 de diciembre es comerse las uvas y sacar las maletas, esta última para manifestar un año lleno de viajes.

El público no la perdonó

Tras responder de manera categórica que no le gustaba la hallaca, el pernil, el pan de jamón y tampoco el asado negro, los internautas expresaron su indignación.

“Mesa abundante y no le gusta nada”, “Insoportable o ridícula”, “Ella tiene algo q jamas me ha convencido”, “Con razón se está desapareciendo”, “No me gustaron sus respuestas” y “Qué respuestas tan malas y aburridas”, son algunos mensajes que le enviaron.

No obstante, la gente no desaprovechó la oportunidad de sacar a flote su problema con Diosa Canales: “Gracias a Dios, Diosa le dio su palizón”, “Con razón Diosa Canales la dejó viendo estrellitas”, “Llamen a Diosa”, “Esto pasa rápidamente a manos de Diosa”.