Osmariel Villalobos en riesgo de perder un seno: nuevo diagnóstico cambia todo

Suscríbete a nuestros canales

A mediados del mes de septiembre, la animadora venezolana, Osmariel Villalobos, confirmó públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, específicamente un carcinoma ductal in situ (DCIS).

Esta forma se considera “no invasiva” o “preinvasiva”, pues las células cancerosas están confinadas a los conductos mamarios y no se han diseminado al tejido mamario circundante.

Sin embargo, en su último chequeo, la zuliana recibió una noticia devastadora que la llevó a buscar otras opiniones, debido a nuevos reportes del estado de su enfermedad.

Osmariel Villalobos podría perder un seno

El sábado 11 de octubre, la también exreina de belleza, compartió en su Instagram un video para informar acerca de cómo va su cáncer. En ese sentido, indicó que, en la última evaluación hallaron más tumores.

“Mi cirujana oncóloga y el radiólogo revisaron en profundidad la resonancia magnética y consiguieron más tumores en diferentes áreas de la mama. Cuando recibí esta noticia me quedé completamente abrumada”, relató.

Asimismo, admitió que, pasó todo el día en su cama buscando respuestas sobre el avance que ha tenido su enfermedad pese a que fue detectada a tiempo, pues, actualmente, el padecimiento es similar al de un cáncer invasivo.

Ante lo ocurrido, su doctora le recomendó realizar una mastectomía, es decir, una intervención para extirpar parte o la totalidad del tejido mamario y así lograr acabar con la enfermedad. No obstante, la animadora aseveró que, buscará todas las opiniones posibles antes de realizar una cirugía tan radical.

“Hoy estoy en proceso de buscar no una, sino 4 opiniones más y 10 si son necesarias, porque quiero tener claridad, tranquilidad y sentirme segura con el camino que voy a tomar”, apuntó.

Mensaje de reflexión

En su mensaje, la criolla resaltó que, su examen genético le salió negativo, lo que quiere decir que el cáncer no se trata de antecedentes familiares. Por lo tanto, informar sobre lo que sucede con su cuerpo, le parece la mejor forma de concientizar sobre la importancia de los chequeos médicos.

“Lo que merecemos es información, empatía y opciones (...) el cáncer llegó a mi vida para compartir, para crear conciencia y para recordarme que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios me acompaña”, concluyó la artista.