Osmariel Villalobos confirma que padece de cáncer

Hace poco más de una semana Osmariel Villalobos se sometió a una biopsia para detectar si padecía de cáncer de mama, el resultado lo guardó por varios días hasta confirmar el terrible diagnóstico.

Por medio de un video se sinceró con sus seguidores, quienes esperaban por un nuevo pronunciamiento de la modelo y presentadora venezolana. Con una actitud calmada, serena, pero con plena conciencia de la situación, Osmariel Villalobos confirmó que padece de cáncer de mama.

“Tengo días con el diagnóstico es ductal carcinoma in situ, una forma temprana de cáncer”, expresó.

Un diagnóstico devastador

A pesar de la noticia, la exreina de belleza aseguró que le fue detectado a tiempo para someterse a un tratamiento. El día lunes se realizó una resonancia magnética para tener un panorama de lo que está sucediendo dentro de su cuerpo, junto al oncólogo planificar el tratamiento más preciso.

“Estoy enfrentando este desde la calma con diligencia, con mucha información y con el acompañamiento necesario”, dijo.

Osmariel Villalobos hace un llamado

Osmariel Villalobos decidió compartir la noticia para crear conciencia en las mujeres para que se hagan sus chequeos anuales, recordando que un diagnóstico temprano puede salvar una vida.

“Comparto esto porque creo en hablar desde la conciencia y la verdad, si esto que estoy viviendo ayuda a alguien a que se haga un chequeo, escuche su cuerpo, pregunte sin miedo”, manifestó para culminar su video.