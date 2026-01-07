Brasil de fiesta: Native Extreme y Joao Moreira conquistan la prueba reina del hipismo Uruguayo

Suscríbete a nuestros canales

Una llegada de máxima emoción definió la prueba reina del hipismo uruguayo. El potro brasileño Native Extreme (Emcee) conquistó el Gran Premio José Pedro Ramírez (G1) (2400m, arena, Uru$ 8.320.000) por margen de pescuezo, gracias a la extraordinaria conducción del sensacional Joao Moreira. El jockey, reconocido como el mejor jinete latinoamericano del momento, añade este triunfo a su palmarés, donde ya figuran el "Pellegrini" (G1) y el "Latinoamericano" (G1).

El martes 6 de enero, día más importante de la temporada en el hipódromo de Maroñas, Moreira exhibió su asombrosa habilidad al mantener la calma suficiente para esperar hasta la extensa recta final. Allí, el 2° favorito (5,30-1) Native Extreme (entrenado por el joven Bruno Firmino) desató su remate, para asegurar la victoria así lo hizo saber Enrique Salazar en el portal de hipismomundial.com

El Desenlace de un Fuerte Tren de Carrera

La prueba se desarrolló bajo un tren de carrera rapido, generado principalmente por el gran favorito (1,40-1), el tresañero brasileño Obstacle (Hofburg), que hasta ahora se mantenía invicto en Maroñas (3-3). Obstacle intentó liderar de principio a fin, pero el brasileño Mucho Loco (Alcorano) lo "hostigó" de cerca, marcando parciales rápidos de 24.75 (400m), 51.20 (800m), 1:15.14 (1200m) y 1:39.60 (1600m).

El uruguayo Pluto (Discreetly Mine), que accionaba cerca de Native Extreme, atacó temprano al giro del codo final. Mientras Pluto se ubicaba al costado externo de los punteros, Moreira se mantuvo en calma, a unos dos cuerpos en el 4° lugar. Esta posición estratégica permitió al jinete brasileño abrir unas dos líneas afuera para desarrollar su potente atropellada por fuera de todos los rivales.

El Remate de Native Extreme

En la recta definitiva, Obstacle, llamado a correr por Everton Rodríguez, tomó una ventaja inicial. Sin embargo, antes de la mitad de la recta, Pluto se hizo más fuerte. En ese instante, Native Extreme, con los "motores encendidos", sorprendió a ambos con su embate exterior.

Pluto y Native Extreme se trenzaron en una lucha cerrada. En los 200m finales, el conducido por Moreira, quien utilizó el látigo en mano izquierda, quebró la resistencia del uruguayo, manteniéndolo a raya hasta la meta, con solo un pescuezo de diferencia. El tiempo final de la prueba se estableció en 2:29.11, con un parcial de 24.73 en los 400m finales.

Jinete Moreira: El Triplete Latinoamericano

El triunfo de Native Extreme significa la tercera victoria en las carreras más importantes de Latinoamérica para Joao Moreira en los últimos meses. El jockey ya había conquistado el Gran Premio Latinoamericano (G1) en Gavea en octubre y el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) en San Isidro en diciembre pasado.

Reconocido como uno de los mejores jinetes del mundo, Moreira, al igual que Frankie Dettori hace un par de años, manifestó su intención de retirarse. No obstante, sus excepcionales condiciones y el "requerimiento" de grandes cuadras a nivel global le impiden abandonar la actividad.

El Nuevo Ganador G1 de Emcee

Native Extreme, que presenta ahora campaña de 5-3-1 en 9 actuaciones, logra su primer triunfo de Grado 1. Antes de esta gesta, venció en el Gran Premio Presidente de la República (Listado) y en el Gran Premio de Honor (Listado).

El potro brasileño se convierte en el tercer ganador G1 del semental estadounidense Emcee (Unbridled’s Song), ganador del Forego S. (G1), radicado en Brasil. Emcee ha producido 11 ganadores selectivos en cinco generaciones en edad de correr, con 9 ganadores de grado/grupo.

El pedigrí de Native Extreme responde al poderoso nick Mr. Prospector-Seattle Slew, a través de una potente versión Fappiano-A.P. Indy, demostrando la profundidad de su genética.