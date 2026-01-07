Mychel Sánchez alcanza la cima como el mejor jinete venezolano en la escena estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Las nuevas generaciones de jinetes venezolanos empiezan a sobresalir en el campo profesional, evidenciando dedicación y talento desde los inicios de sus carreras. Entre ellos, Mychel Sánchez ha logrado destacarse y ser el mejor jinete venezolano durante los últimos tres años.

Su rendimiento se manifiesta en el liderazgo que sostiene entre sus compatriotas en términos de cantidad de victorias alcanzadas, lo que demuestra no únicamente su capacidad técnica, sino también su dedicación y persistencia en un deporte de gran competencia.

Mychel Sánchez resalta el creciente impacto en el escenario internacional

Mychel Sánchez, considerado el mejor jinete venezolano en los últimos años por su gran desempeño, consiguió tres importantes cifras en su carrera, además de un hito único que ningún jinete criollo ha conseguido en Estados Unidos.

Además, a pocos días de finalizar la temporada, está listo para coronar otro título como jinete en Pensilvania. Logros que resalta el creciente impacto de los jinetes venezolanos en el escenario internacional, marcando un precedente importante para futuras generaciones.

El 13 de abril, Mychel alcanzó una de sus primeras marcas de la temporada: llegó a las 1600 victorias en su carrera. Lo logró con el caballo Urban Symphony, del campeón Jamie Ness, en Parx Racing.

Mr. Flowers, le proporcionó la victoria número 1700 en Parx Racing en julio, también para el entrenador principal Jemie Ness. En el circuito de Parx Racing, situado en el condado de Bensalem, Pensilvania, con el ejemplar JD Factor alcanzó las 1800 victorias de por vida en Estados Unidos. Fue en noviembre y fue la tercera vez que lo hizo con el entrenador Jamie Ness.

Luego de conseguir su marca histórica de 1800 visitas al parque de ganadores, un día después (26 de noviembre) consiguió cuatro stakes, un hecho histórico que lo convierte en el primer jinete venezolano en hacerlo.

Las victorias de los Stakes fueron en el Pennsylvania Nursery Stakes, con el dosañero Mailata, entrenado por Louis Red Jr. Luego, con Call Me Fast en el Turkey Trot Stakes, para culminar su racha de victoria en Parx Racing, logró el triunfo en el Let’s Give Thanks Stakes con el caballo Maximus Meridius, con la preparación de Robert Reid Jr.

Mientras tanto, en el óvalo de Penn National, el destacado venezolano ganó el South Mountain Stakes, con Tough Guy Tony. Además, concluirá la temporada con su tercer título en el circuito de Pensilvania.

Mychel Sánchez, consiguió su primer título en Parx Racing, en el 2023 con 145 victorias. Luego la temporada pasada lo hizo con 176, y en la presente zafra totalizó 204 victorias, cifra que solo dos jinetes han logrado desde el 2011, con 200 o más por temporada en este circuito. Para un gran total de 307 triunfos en el año, que lo convierte en el cuarto jinete venezolano en alcanzar 300 o más victoria en una temporada, igualando a Eibar Coa, Javier Castellano y Ramón Domínguez.