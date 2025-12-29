¡Un momento para la historia! Mychel Sánchez logra su máximo esplendor profesional tras igualar a los inmortales Domínguez y Castellano

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Mychel Sánchez implica reconocer la trayectoria de un profesional destacado en la industria hípica tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

Mychel y Michel Sánchez iniciaron su carrera en Santa Rita como una dupla de jinetes “morochos” que participaron activamente en competencias nacionales, al igual que los hermanos Meleán, estos últimos quienes alcanzaron también gran reconocimiento en el hipódromo de La Rinconada.

Mychel Sánchez una nueva leyenda venezolana

Tras sus primeros años de experiencia en Santa Rita, Mychel Sánchez tomó la decisión de aprovechar su juventud y trasladarse a Estados Unidos para ampliar sus oportunidades profesionales.

Su éxito no fue fruto del azar, sino el resultado de una combinación de dedicación constante, disciplina rigurosa, perseverancia, un profundo deseo de aprender y un respeto inquebrantable por el deporte de las carreras de caballos, conocido también como el “Deporte de Los Reyes”.

En esta etapa de la carrera de Mychel Sánchez, marca un punto decisivo en su carrera, y se consolida como un jinete de alto nivel en un entorno competitivo internacional. Hoy Sánchez, se convirtió en el tercer jinete venezolano en conseguir 300 victorias en una temporada en Estados Unidos.

Esta cantidad de triunfos para un jinete venezolano representa un récord histórico, que solo han conseguido Javier Castellano y Ramón Alfredo Domínguez. Domínguez logró acumular 12 temporadas con 300 o más victorias; en dos de esos años, obtuvo más de 400 triunfos. En cinco ocasiones, Castellano logró llegar a esta cifra de 300 o más. Los dos son integrantes del Salón de la Fama del hipismo en Estados Unidos.

Mychel Sánchez, encima de Carousel Queen, en final de foto llegó a la cifra histórica de 300 victorias en una temporada. Esta yegua fue presentada por Scott Lake, y agenció crono de 79,3 para 1.300 metros y se corrió por un Allowance Optional Claiming por $52.000.