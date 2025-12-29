¡Inédito! Junior Alvarado fue galardonado como el “Atleta del Año Masculino 2025”

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido jinete venezolano Junior Alvarado ha sido honrado con el prestigioso título de Atleta del Año Masculino 2025, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela. Este galardón, que se concede únicamente a los deportistas más sobresalientes del país en cada temporada, representa un reconocimiento al esfuerzo, talento y dedicación excepcionales dentro del ámbito deportivo nacional.

La distinción cobra un significado especial al destacar que Junior Alvarado se ha convertido en el tercer jinete venezolano en alcanzar la histórica victoria en el Kentucky Derby, una de las competencias hípicas más importantes y codiciadas a nivel mundial.

Con este logro, Alvarado se une a la élite de jinetes venezolanos que han dejado una huella imborrable en esta prestigiosa carrera, siguiendo los pasos de destacados compatriotas como Gustavo Ávila y Javier Castellano.

Además de su éxito en el Kentucky Derby, Junior Alvarado ha consolidado su carrera en Estados Unidos, posicionándose como una de las estrellas más brillantes del hipismo internacional. Su trayectoria se caracteriza por una combinación de disciplina férrea, constancia inquebrantable y un profundo deseo de superación constante. Estos valores han sido fundamentales para que Alvarado no solo alcance importantes victorias, sino que también mantenga un nivel competitivo sostenido a lo largo de los años.

El reconocimiento como Atleta del Año Masculino 2025 refleja no solo sus logros deportivos, sino también su papel como un ejemplo de profesionalismo y dedicación para las nuevas generaciones de deportistas venezolanos. Junior Alvarado continúa representando con orgullo a Venezuela en el escenario internacional, inspirando a muchos con su historia de esfuerzo y éxito.

Primero en la historia: Junior Alvarado recibió el premio Atleta Meridiano del Año

Es justo destacar que Junior Alvarado, hasta la fecha el 29 de diciembre acumulaba 31 victorias en Stakes, 17 de ellas en Graded Stakes, además de registrar ganancias por $18.318.159. El criollo es el jinete oficial de Sovereignty, considerado el mejor potro de Estados Unidos en la temporada. Con él conquistó el Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes, tres de las cuatro carreras más prestigiosas para potros en Norteamérica.

Debido a este, la directiva del diario deportivo Meridiano decidió otorgarle el premio Atleta Meridiano 2025, un reconocimiento de enorme valor histórico: es apenas el segundo jinete en recibirlo. El primero fue Juan Vicente Tovar León, ganador en 1990 del galardón a los mejores de la década junto a figuras como Antonio Armas, Rafael Vidal, David Concepción, José Nelo, Carlos Lavado, Antonio Esparragosa, Carl Herrera, Andrés Galarraga y Oswaldo Guillén.

El Atleta Meridiano se entrega desde 1997 y distingue la actuación más sobresaliente del deporte nacional durante el año competitivo.

Junior Alvarado a la par de grandes deportistas venezolanos

El año 2025 ha quedado marcado por un reconocimiento sin precedentes para el jinete venezolano Junior Alvarado, quien ha protagonizado una campaña memorable en el ámbito deportivo. Tradicionalmente, la disciplina del hipismo no ha recibido la atención ni el valor que merecen los atletas dedicados al sillín.

Sin embargo, en esta nueva era comunicacional, el impacto y alcance de las redes sociales han elevado al hipismo a niveles de consideración equiparables a los de otras grandes disciplinas deportivas.

Este cambio de paradigma ha permitido que el hipismo recupere el prestigio y la visibilidad que había perdido con el tiempo. En este contexto, Junior Alvarado se ha convertido en el primer jinete en alcanzar un reconocimiento de tal magnitud, consolidando así su lugar en la historia del deporte venezolano. Su logro es un claro ejemplo de que el honor debe ser otorgado a quien verdaderamente lo merece.

En la votación correspondiente, Alvarado alcanzó un total de 41 puntos para el primer lugar, dentro de una votación global que sumó 579 puntos. Este resultado refleja no solo su excelencia, sino también la superación de destacados atletas de disciplinas como béisbol, softbol, fútbol, ciclismo y levantamiento de pesas, entre otras.

De esta manera, el llamado “Deporte de los Reyes” alcanzó su máximo nivel de reconocimiento con este galardón, confirmando la creciente relevancia y prestigio del hipismo en el escenario deportivo nacional e internacional.