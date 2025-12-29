Kentucky Derby: Dos stakes clasificatorios se llevarán a cabo este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Después de un receso, las clasificatorias para la 152ª edición del Kentucky Derby se reanudan este fin de semana. Este evento tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, que se encuentra en Louisville, Kentucky, y cubrirá una distancia de 2.000 metros. Esta semana, los "Dos minutos más emocionantes" de la hípica mundial incluirán dos clasificatorias. Una de ellas se lleva a cabo en Aqueduct, New York; la otra, en Oaklawn Park, Illinois.

Kentucky Derby: El Jerome Stakes tendrá a cinco participantes

El Jerome Stakes en Aqueduct es uno de los Stakes más antiguos de Norteamérica, cuya primera carrera se celebró en 1866 en el desaparecido Jerome Park. La tercera de la jornada del sábado en Aquedcut, New York, fue reservada para este evento que repartirá $150.000 y se corre en 1.600 metros. Atrajo a cinco potros de segundo año. El Jerome ofrece 10-5-3-2-1 puntos de clasificación para el Kentucky Derby.

Jerome Stakes / $150.000 / 1.600 mts / Potros de 3 años / Hora: 2:10 p.m. Vzla

Enforced Agenda – F. Prat – G. Weaver Freedom’s Echo – D. Haddock – G. Preciado My World – J. Rodríguez – B. Cox Balboa – M. Franco – B. Russell Mailata – M. Sánchez – R. Reid Jr.

Kentucky Derby: El Smarty Jones contará con nueve participantes

El Smarty Jones Stakes, la primera carrera puntuable para el Derby de Kentucky en Oaklawn Park, con una cuota de 10-4-2-1, se ha convertido desde su creación en una prueba crucial de inicio de temporada para los aspirantes al Derby.

Bautizada en honor al ganador del Derby de Kentucky y el Preakness de 2004, esta carrera da inicio a la serie de preparativos para el Derby en el hipódromo de Hot Springs el Día de Martin Luther King Jr.

El evento de $250,000 ha cobrado especial importancia al ser la primera de las cuatro carreras de Oaklawn que otorgan puntos al Derby, seguidas por el Southwest Stakes, el Rebel Stakes y el Arkansas Derby. Para este año atrajo a nueve machos de 3 años a competir en distancia de 1.700 metros.

Smarty Jones Stakes / $250.000 / 1.700 mts / Potros de 3 años / Hora: 6:25 p.m. Vzla