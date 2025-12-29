Counting Stars con el jinete venezolano Francisco Arrieta consigue su segundo Stakes en menos de dos semanas

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Illinois, celebró una cartelera de diez competencias que incluyó el Year’s End S. de $150.000 en pista de arena sobre distancia de una milla con la participación de nueve yeguas, entre ellas Counting Stars, que con la monta del jinete zuliano Francisco Arrieta consiguió la victoria al reverendo galope.

Oaklawn Park: Counting Stars con Francisco Arrieta suma su segundo stakes

Un regreso tras 13 días de descanso y un tramo desde el sprint hasta la ruta resultaron ser obstáculos insignificantes para Francisco Arrieta y Counting Stars, quien mejoró a 3 de 4 en su victoria aplastante en el $150,000 Year's End Stakes disputado este sábado 27 de diciembre en Oaklawn Park.

La victoria en el Year's End Stakes marcó su segunda victoria en stakes en una carrera de cuatro presentaciones. Este fue su segundo stakes consecutivo en menos de 13 días tras ganar el Astral Spa Overnight Stakes de 6 furlongs el 14 de diciembre.

Francisco Arrieta controló a Counting Stars desde un cuarto lugar, observando el primer parcial de 23.2, marcado por Fizzy Lass. Counting Stars, contenida por Arrieta, avanzó en la recta de enfrente para ubicarse en tercer lugar, detrás de Fizzy Lass y Paving. Tras media milla, con un tiempo de 47.4.

Luego, todo fue para Counting Stars, entrenada por Mark Casse, que tomó la delantera al promediar el giro de la última curva para dejar crono de 1:13.03 en los 1.200 metros, y se mantuvo hasta la meta con 6 cuerpos de ventaja y parar el reloj en 98,3 para la clásica milla.

La ganadora, una hija castaña de 2 años del semental de segunda generación Honor AP en la yegua Paynterbynumbers por Paynter, fue criada por Su Alteza Real el Príncipe Sultán Bin Mishal Al Saud en Kentucky y comprada por el propietario West Point Thoroughbreds por $150,000 del envío de Wildheart Thoroughbreds a la Venta de Primavera de Caballos de 2 Años en Entrenamiento de Ocala Breeders' Sales a principios de este año.