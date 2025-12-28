Nysos con Flavien Prat se fajó para ganar el duelo en los $200.000 del Laffit Pincay Stakes G2

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada del opening day en Santa Anita Park, que es muy atractiva, se ha corrido apenas la segunda de seis competencias stakes del Classic Meet en California. El Laffit Pincay Stakes G2, que se llevó a cabo en 1.700 metros para machos de tres y más años, fue ganado por el multimillonario Nysos, con la monta del jockey francés Flavien Prat.

Santa Anita Park: Nysos con Flavien Prat se lleva la segunda de Grado

El Laffit Pincay Stakes G2, valorado en $200,000 y que tuvo una distancia de 1,700 metros para machos de tres y más años, fue la sexta carrera del día de hoy en Santa Anita. En ella, Nysos, presentado por Bob Baffert y montado por el jockey francés Flavien Prat (quien busca reducir su ventaja en términos de sumas ganadas sobre Irad Ortiz Jr.), mostró su mejor condición para adjudicarse la victoria.

Nysos, ganador de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) el pasado mes de noviembre en Del Mar, continua con su hegemonía ante la actual generación. El hijo de Nyquist, exhibió una vez más todo su potencial para derrotar a este grupo compacto de corredores que le salieron al paso, en crono de 102.1para la distancia en un infartante final sobre su compañero de establo Nevada Beach.

Nysos, tal cual ocurrió en la BC Dirt Mile, se fajó con Citizen Bull para ganar en final de foto la carrera, y ahora sucedió lo mesmo en este evento Grado2, ante un Nevada Beach con Juan Hernández, que vendió cara su derrota. Ahora el nieto Bernardini, aumenta su récord a siete victorias en ocho presentaciones. Donde colecciona tres triunfos en Grado 3, dos en G2 y una en G1, para incrementar sus ganancias por encima de $1.2 millones para sus conexiones.

Para Bob Baffert, fue la séptima victoria de este evento, que antes del cambio de nombre para Laffit Pincay Jr. Stakes en la temporada 2024, llevó por nombre San Antonio Stakes. Durante este periodo, el entrenador Salón de la Fama, lo ganó con Richard’s Kid (2010), Game On Dude (2012-2013) Hoppertunity (2016-2017), Country Gammer (2022) y ahora con Nysos.

Mientras que para Flavie Prat, fue su tercera victoria. Antes lo hizo con Hoppertunity (2016-2017), también de Bob Baffert.